Могут ли пенсионеры с детьми до 18 лет получить прибавку к пенсии? Ответ ПФУ

В Украине иногда люди, вышедшие на пенсию, имеют под своей опекой детей до 18 лет. В таком случае им предусмотрена надбавка к пенсионным выплатам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Как отметили в ведомстве, пенсионерам, которые содержат детей в возрасте до 18 лет и не работают, устанавливается надбавка к пенсии. Она назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Для того чтобы получить дополнительные выплаты необходимо собрать следующие документы:
Она устанавливается в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Напомним, ранее мы сообщали, сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году.
Также в ПФУ разъяснили, кто и как может получить пенсию за выслугу лет.
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