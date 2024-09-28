Можно ли отремонтировать современную шину в дороге: советы водителям

Уязвимые к малейшим ударам низкопрофильные шины и многочисленные колдобины на путях накладываются на сомнительную традицию мировых автопроизводителей отказываться от штатной запаски в багажнике. То есть получить пробоину или прорыв шины легко, а заменить ее запаской часто невозможно из-за отсутствия пятого колеса.

Ремонт шины в пути: как это реально?

В принципе вполне реально, но для этого надо быть готовым заранее. Проблему можно исправить своими руками, но нужно взять в багажнике (или в ближайшем магазине) комплект для ремонта бескамерной шины. Еще потребуются некоторые навыки, поэтому для пользователей авто без минимального опыта ремонтов этот вариант не годится.

Как отремонтировать шину в пути

Для многих водителей самым простым способом обойти проблему отсутствия запаски был бы звонок второму – близкому товарищу, который раздобыл бы и привез вам запасное колесо прямо на место происшествия. Но мы говорим о случае, когда помощь ждать неоткуда.

Итак, у вас в багажнике должен быть тот или иной комплект для заклеивания дыр в шине. Вариант №1 – штатный заводской набор современного автомобиля, который имеет задуваемый аэрозоль (самостоятельно или с помощью компрессора) в поврежденную шину через вентиль. Вариант №2 – набор жгутов с инструментом для его протягивания в дырку в покрышке. Первый способ проще в использовании, однако менее надежен и помогает не всегда, второй требует больше усилий и умения, но дает почти стопроцентный успех. Хорошо, что оба не требуют разборки шины, а при ремонте переднего колеса даже не обязательно снимать его с автомобиля. Более или менее сложная задача – поиск места прокола. Определить его можно визуально, по звуку или с помощью пузырьков, смочив протектор водой и наблюдая, где они выходят.

Ремонт шины пеной

Принцип ремонта шины с помощью герметика в баллончике таков, что определенное вещество, задутое внутрь через вентиль, покрывает внутреннюю поверхность шины тонким герметизирующим слоем, прекращающим утечку воздуха. Для направления препарата в шину используется либо давление аэрозольного баллончика, либо нагнетаемый поток воздуха параллельно подключенным электрическим компрессором.

Ремонт шины жгутом

Способ устранения прокола с помощью специальных жгутиков более надежен. Он используется не только в полевых условиях, но и в мастерских, хотя на большинстве шиномонтажов практикуется установка классических заплат – хотя для этого и нужно разбирать колесо.

Механика "жгутового" способа проста: в отверстие прокола с помощью специального шила вводится жгут из прочного эластичного материала. И затем тот жгут благодаря клею или собственной адгезии (в зависимости от типа) герметично укупоривает отверстие. Единственная подготовительная операция – пробоину следует предварительно прочистить и немного увеличить специальным инструментом, напоминающим сверло с ручкой.

Качественный сам по себе жгут, являясь правильно установленным, обычно служит к концу жизни всей шины.

Минус этого способа – он хорошо работает только при проколе в зоне протектора и не очень подходит для больших, длиной более 0,5 см, порезов, особенно если таковой образовался на боковине.

Кратко

Пока многие украинские пути нельзя считать идеальными, и пока на всех наших авто не стоят идеальные новые шины, нам не стоит полагаться на европейский подход к случайным повреждениям колес. То есть наиболее надежным вариантом для нас все еще остается та же классическая запаска – причем желательно полноразмерная. Именно ее следует брать с собой в дальние поездки или в путешествия по незнакомым маршрутам.