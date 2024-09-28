Можно ли отремонтировать современную шину в дороге: советы водителям

Наверное, одно из самых слабых мест автомобиля – его резиновые шины, которые могут пострадать в любой день на наших не очень качественных путях. При этом, к сожалению, далеко не каждый автомобиль сегодня имеет запасное колесо – и в таком случае водитель вынужден думать о том, чтобы ремонтировать поврежденное колесо в пути.
О том, как реально отремонтировать современную шину в пути, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild, Autocentre и Rosava .
Уязвимые к малейшим ударам низкопрофильные шины и многочисленные колдобины на путях накладываются на сомнительную традицию мировых автопроизводителей отказываться от штатной запаски в багажнике. То есть получить пробоину или прорыв шины легко, а заменить ее запаской часто невозможно из-за отсутствия пятого колеса.
В принципе вполне реально, но для этого надо быть готовым заранее. Проблему можно исправить своими руками, но нужно взять в багажнике (или в ближайшем магазине) комплект для ремонта бескамерной шины. Еще потребуются некоторые навыки, поэтому для пользователей авто без минимального опыта ремонтов этот вариант не годится.
Для многих водителей самым простым способом обойти проблему отсутствия запаски был бы звонок второму – близкому товарищу, который раздобыл бы и привез вам запасное колесо прямо на место происшествия. Но мы говорим о случае, когда помощь ждать неоткуда.
Итак, у вас в багажнике должен быть тот или иной комплект для заклеивания дыр в шине. Вариант №1 – штатный заводской набор современного автомобиля, который имеет задуваемый аэрозоль (самостоятельно или с помощью компрессора) в поврежденную шину через вентиль. Вариант №2 – набор жгутов с инструментом для его протягивания в дырку в покрышке. Первый способ проще в использовании, однако менее надежен и помогает не всегда, второй требует больше усилий и умения, но дает почти стопроцентный успех. Хорошо, что оба не требуют разборки шины, а при ремонте переднего колеса даже не обязательно снимать его с автомобиля. Более или менее сложная задача – поиск места прокола. Определить его можно визуально, по звуку или с помощью пузырьков, смочив протектор водой и наблюдая, где они выходят.
Принцип ремонта шины с помощью герметика в баллончике таков, что определенное вещество, задутое внутрь через вентиль, покрывает внутреннюю поверхность шины тонким герметизирующим слоем, прекращающим утечку воздуха. Для направления препарата в шину используется либо давление аэрозольного баллончика, либо нагнетаемый поток воздуха параллельно подключенным электрическим компрессором.
Способ устранения прокола с помощью специальных жгутиков более надежен. Он используется не только в полевых условиях, но и в мастерских, хотя на большинстве шиномонтажов практикуется установка классических заплат – хотя для этого и нужно разбирать колесо.
Механика "жгутового" способа проста: в отверстие прокола с помощью специального шила вводится жгут из прочного эластичного материала. И затем тот жгут благодаря клею или собственной адгезии (в зависимости от типа) герметично укупоривает отверстие. Единственная подготовительная операция – пробоину следует предварительно прочистить и немного увеличить специальным инструментом, напоминающим сверло с ручкой.
Качественный сам по себе жгут, являясь правильно установленным, обычно служит к концу жизни всей шины.
Минус этого способа – он хорошо работает только при проколе в зоне протектора и не очень подходит для больших, длиной более 0,5 см, порезов, особенно если таковой образовался на боковине.
Пока многие украинские пути нельзя считать идеальными, и пока на всех наших авто не стоят идеальные новые шины, нам не стоит полагаться на европейский подход к случайным повреждениям колес. То есть наиболее надежным вариантом для нас все еще остается та же классическая запаска – причем желательно полноразмерная. Именно ее следует брать с собой в дальние поездки или в путешествия по незнакомым маршрутам.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.