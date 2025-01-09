Можно ли в старую машину лить современный бензин: советы водителям

В первую очередь мы говорим таки не о повседневных авто, а о вариантах "для души" - разного рода ретромашинах, янгтаймерах, олдтаймерах, которые владельцы держат для прогулок выходного дня и выездов на тусовки ретрофанов. Погубить двигатель таких раритетов вдвойне жалко, потому что мастеров для ремонта сегодня найти очень непросто. Поэтому фанаты ретро, особенно без большого опыта владения машинами возрастом в полвека, очень озабочены типом горюче-смазочных материалов для них. И правильно делают, хотя с другой стороны, на самом деле здесь нет ничего хитрого.

Чем отличается старый бензин от нынешних

Все "гражданские" автомобили (суперкары не учитываем) вплоть до середины прошлого века проектировались под низкооктановые бензины, с октановым числом 66, 72, 76. При том те топлива были этилированные - имели в своем составе свинец. И чем заправлять такие машины сегодня, когда даже А-92 на современных заправках большая редкость? Не говоря о том, что сейчас свинец считается недопустимым компонентом, и его присутствие в бензине или напрочь запрещено, или разрешается на мизерном уровне (максимум 0,01 грамм на кубический дециметр).

Для чего свинец в бензине

В бензинах прошлого века (ориентировочно до 1980-90-х гг.) свинец содержался благодаря присадкам, которые поднимали антидетонационную стойкость бензина. Кроме того, свинец тогда служил своего рода смазкой в газораспределительном механизме - он защищал седла клапанов в головке блока цилиндров, и сами клапана от износа.

Постепенно, в каждой стране в разные периоды, свинцесодержащие присадки в бензинах заменили на другие антидетонаторы. Соответственно, седла клапанов конструкторы начали делать закаленными, то есть более прочными, и они уже не нуждаются в "смазке" бензином.

Что будет, если залить в старую машину современный бензин?

В первую очередь этот вопрос касается владельцев ретроавтомобилей, хотя кое-где в глубинке на дорогах встречаются старые "Жигули" и "Волги" с дефорсированными под бензин А-76 двигателями. И их водители, в отличие от владельцев определенных музейных экземпляров, заправляют своих рабочих лошадок бензином А-92 и А-95 - и это как будто никак не отражается на работоспособности их двигателей.

Но следует понимать, что машины выпуска 1970-х годов уже имели закаленные седла клапанов и не боялись бензина без свинца.

Между тем, шоферские байки утверждают, что современные бензины настолько агрессивны, что могут прожечь поршни и клапаны старых моторов. Сразу скажем, что применительно к современным бензинам, которые продаются в Украине, это не правда.

Дело в том, что теплотворная способность высокооктанового бензина даже меньше, чем у старого низкооктанового. Следовательно, температура сгорания современного бензина не отличается от показателей старого топлива - и поэтому поршни и клапаны перегреваться и прогорать не будут. Еще один показатель, который влияет на температуру в цилиндре - скорость сгорания - у современных топлив не отличается от той скорости, с которой сгорали в цилиндре бензины типа А-66 и А-72.

Можно ли заправлять современный бензин в старые авто?

Да, можно. Даже если речь идет о ретроавтомобилях выпуска до 1950 - 60-х годов. Хотя и не без оговорок.

Интересно, что опытные водители старых авто отмечают, как на современном бензине ретромоторы выдают .... меньшую мощность. Причина в том, что здесь сказывается упомянутая выше снижена теплотворная способность нынешнего топлива.

Однако, проблему можно преодолеть, изменив в трамблере настройки зажигания - его момент нужно сместить примерно на 5 градусов вперед. После этого отдача старого двигателя даже увеличится, ведь большая детонационная стойкость бензина при раннем зажигании позволяет снимать с двигателя большую мощность.

Современная химия в помощь

Состарить современный бензин поможет современная химия. К которой прибегают коллекционеры ретротехники, которые заботятся о состоянии своих раритетов. Они не заправляют современный бензин в чистом виде, а добавляют в него специальную присадку - так называемый заменитель свинца, или Blei-Ersatz по классификации Liqui Moly.

Немецкий препарат придает современному высокооктановому и неэтилированному бензину характеристики топлива середины ХХ века. Полного состава и принципа действия "Блей-эрзаца" производитель не раскрывает, однако для владельца ретроавтомобиля важнее, что с ним можно не волноваться о состоянии двигателя после заправки на современной АЗС. Более того, потребность в коррекции угла опережения зажигания и других вмешательствах в настройки двигателя с подобными препаратами отпадает.

Коротко

Неплохой способ выяснить, не влияет ли современный бензин на работу конкретного ретроавтомобиля - обратиться к диагносту двигателей или к опытному эксперту-карбюраторщику. Мастер протестирует двигатель по собственным методам при работе на современном топливе, и будьте уверены, что заметит опасные изменения в поведении. При этом квалифицированный мастер может перенастроить момент зажигания и дозировку карбюратор, чтобы компенсировать выявленные отклонения в работе мотора.