Можно ли вернуть выплаты для ВПЛ, если был депозит в банке: точный ответ

В соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ выплаты продлевают еще на один шестимесячный период при условии соответствия критериям следующим группам населения:

лицам, имеющим право на выплату пособия в соответствии с постановлением Кабмина от 11 июля 2023 года № 709

лицам/семьям, которые являются получателями помощи в соответствии с настоящим Порядком

лицам, переместившимся с территорий, включенных в Перечень территорий, относительно которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации

лицам, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания)

лицам, которые получали помощь и отказались от нее/ которым она была прекращена

которых сняли с учета как внутренне перемещенных лиц, в случае возвращения лиц к заброшенному месту жительства, с которого совершилось перемещение, и повторного взятия на учет как внутренне перемещенных лиц

Если выплату пособия прекратили, в частности, на основании того, что обнаружили банковский депозит, перемещенное лицо может претендовать на назначение выплат на еще один шестимесячный период.

В таком случае заявитель должен отвечать тем же имущественным критериям.

А с момента закрытия депозита должно пройти не менее трех месяцев.

Каким критериям нужно отвечать

С 1 декабря 2023 помощь не назначают и не выплачивают на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение трех месяцев перед обращением или во время ее получения:

получателем помощи или уполномоченным лицом приобретено транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти (кроме мопеда или прицепа)

получателем помощи или уполномоченным лицом совершено на сумму, превышающую 100 000 гривен, покупку: земельного участка, квартиры (дома), за исключением жилья, расположенного на территориях боевых действий или временно оккупированных, или разрушенных; иного недвижимого имущества, ценных бумаг и других финансовых инструментов; виртуальных активов; оплачены (однократно) другие товары долгосрочного потребления; оплачены (однократно) любые работы или услуги

получатель пособия или уполномоченное лицо на первое число месяца, из которого назначается помощь, или в котором получается помощь, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определенный моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 100 000 гривен

получатель пособия или уполномоченное лицо совершили покупку иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 000 гривен

получатель пособия или уполномоченное лицо на первое число месяца, из которого назначается помощь, или в котором получается помощь, имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения (кроме жилья, расположенного на территории боевых действий или временно оккупированной территории и жилья, непригодного для проживания)

получатель пособия или уполномоченное лицо совершили покупку квартиры/дома за счет средств, выделенных из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения в соответствии с законодательством (кроме жилья, расположенного на территории боевых действий или временно оккупированной территории)

получатель помощи находился и после перемещения находится на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате, психоневрологическом интернате, доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью, специальном доме-интернате системы социальной защиты населения или в школе-интернате, учреждении специализированного образования военного (военно-спортивного) направления

получатель помощи отбывает наказание в местах лишения свободы

Под уполномоченным лицом следует понимать лицо, обращающееся в интересах недееспособности получателя пособия или в случае, когда получателем пособия является ребенок.

Важно: за исключением всех пунктов можно ознакомиться по ссылке.