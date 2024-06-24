Можно ли вернуть выплаты для ВПЛ, если был депозит в банке: точный ответ

В соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ выплаты продлевают еще на один шестимесячный период при условии соответствия критериям следующим группам населения:
- лицам, имеющим право на выплату пособия в соответствии с постановлением Кабмина от 11 июля 2023 года № 709
- лицам/семьям, которые являются получателями помощи в соответствии с настоящим Порядком
- лицам, переместившимся с территорий, включенных в Перечень территорий, относительно которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации
- лицам, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания)
- лицам, которые получали помощь и отказались от нее/ которым она была прекращена
- которых сняли с учета как внутренне перемещенных лиц, в случае возвращения лиц к заброшенному месту жительства, с которого совершилось перемещение, и повторного взятия на учет как внутренне перемещенных лиц
Если выплату пособия прекратили, в частности, на основании того, что обнаружили банковский депозит, перемещенное лицо может претендовать на назначение выплат на еще один шестимесячный период.
В таком случае заявитель должен отвечать тем же имущественным критериям.
А с момента закрытия депозита должно пройти не менее трех месяцев.
Каким критериям нужно отвечать
С 1 декабря 2023 помощь не назначают и не выплачивают на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение трех месяцев перед обращением или во время ее получения:
- получателем помощи или уполномоченным лицом приобретено транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти (кроме мопеда или прицепа)
- получателем помощи или уполномоченным лицом совершено на сумму, превышающую 100 000 гривен, покупку: земельного участка, квартиры (дома), за исключением жилья, расположенного на территориях боевых действий или временно оккупированных, или разрушенных; иного недвижимого имущества, ценных бумаг и других финансовых инструментов; виртуальных активов; оплачены (однократно) другие товары долгосрочного потребления; оплачены (однократно) любые работы или услуги
- получатель пособия или уполномоченное лицо на первое число месяца, из которого назначается помощь, или в котором получается помощь, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определенный моментом предъявления требования, на общую сумму, превышающую 100 000 гривен
- получатель пособия или уполномоченное лицо совершили покупку иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 000 гривен
- получатель пособия или уполномоченное лицо на первое число месяца, из которого назначается помощь, или в котором получается помощь, имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения (кроме жилья, расположенного на территории боевых действий или временно оккупированной территории и жилья, непригодного для проживания)
- получатель пособия или уполномоченное лицо совершили покупку квартиры/дома за счет средств, выделенных из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения в соответствии с законодательством (кроме жилья, расположенного на территории боевых действий или временно оккупированной территории)
- получатель помощи находился и после перемещения находится на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате, психоневрологическом интернате, доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью, специальном доме-интернате системы социальной защиты населения или в школе-интернате, учреждении специализированного образования военного (военно-спортивного) направления
- получатель помощи отбывает наказание в местах лишения свободы
Под уполномоченным лицом следует понимать лицо, обращающееся в интересах недееспособности получателя пособия или в случае, когда получателем пособия является ребенок.
Важно: за исключением всех пунктов можно ознакомиться по ссылке.