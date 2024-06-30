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Можно ли после получения повестки самостоятельно выбрать место службы и специальность: объяснение

Украина, Воскресенье 30 июня 2024 19:10
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Можно ли после получения повестки самостоятельно выбрать место службы и специальность: объяснение Можно ли после получения повестки пройти рекрутинг (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Рекрутинг предполагает добровольную явку военнообязанного в военкомат, чтобы он смог самостоятельно выбрать специальность и место службы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.

Можно ли после получения повестки пройти рекрутинг

"Есть такая директива, которая регламентирует, что по рекрутингу развиваются те граждане, которые добровольно решили присоединиться к рядам Вооруженных Сил", - говорит Грезев.

Добровольная явка в центр комплектования возможна и после того, как военнообязанному вручили повестку. В таком случае он может найти для себя место и пройти собеседование с рекомендательным письмом.

Владислав отмечает, что если на первую явку в ТЦК человек придет с рекомендательным письмом, тогда пойдет по пути рекрутинга.

Добровольной также считается явка, когда военнообязанный сам пришел в военкомат после получения первой повестки.

"Если человека принудительно доставили в центр комплектования тем или иным способом, здесь уж точно нет (не удастся мобилизоваться через рекрутинг - ред.). Так регламентирует директива сейчас", - объясняет основатель Lobby X.

Он добавляет, что центры комплектования имеют планы пополнения личного состава, которые должны выполнять. И в эти планы не учитывают людей, которые приветствуются служить добровольно, поэтому существует это четкое распределение.

Используется ли рекрутинг спросом

Владислав Грезев говорит, что еженедельное количество отзывов на вакансии увеличивается. Рекрутинг пользуется спросом, потому что система достаточно прозрачна, считает он.

"В основном люди пользуются рекрутингом, потому что видят как армия и государство работают на то, чтобы делать этот процесс удобным, понятным, прогнозируемым", - объясняет Владислав.

Основное преимущество рекрутинга в том, что человек контролирует место, на которое он попадет. Грезев добавляет, что в работе возникают различные случаи, которые команда пытается быстро исправить и усовершенствовать систему.

"Поэтому спрос увеличивается. Людям важно контролировать свое будущее как можно больше, потому что это их жизнь и здоровье", - подчеркивает он.

Пока невозможно исследовать количество успешных примеров в рекрутинге, потому что военные подразделения не могут обязать отчитываться об этом. Но платформы, предоставляющие услуги по рекрутингу, разрабатывают механизмы для этого.

"В среднем где-то до 15 000. Это те, кого мы точно смогли привлечь, но в реальности цифра может быть значительно больше, но точно не меньше 10. Если экстраполировать эти цифры на весь масштаб нашей работы, то это примерно так, и мы их уменьшаем специально", - объясняет Грезев.

Раньше мы рассказывали, какие вакансии в армии наиболее популярны.

Читайте также, кому могут отказать в боевой должности во время рекрутинга.

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