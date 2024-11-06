Можно ли купить квартиру в Киеве до 20 тысяч долларов и как она выглядит (фото)

Какая средняя стоимость квартир в Киеве

За последние полгода цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в столице снизились на 3% и сейчас составляют 60 тыс. долларов. Стоимость двухкомнатных выросла на 1%, их продают за 94 тыс. долларов, цены на трехкомнатные не изменились – 135 тыс. долларов.

Самые дорогие квартиры в Печерском районе, там однокомнатные в среднем стоят 124 тыс. долларов, дешевле всего в Деснянском – там по 39 тыс. долларов.

В пригороде Киева самое дорогое жилье в Петропавловской Борщаговке, однокомнатные квартиры там продают за 47 800 грн, самое дешевое в Гостомеле – аналогичное жилье там стоит 25 тыс. долларов.

Средняя стоимость жилья в столице в разных районах (скриншот сайта ЛУН)

Можно ли купить жилье в столице за 20 тыс. долларов

Агентства по продаже недвижимости в основном начинают работать с клиентом, который имеет бюджет от 35 тыс. долларов, поскольку за такую сумму можно найти достойные варианты. Риелторы призывают украинцев быть крайне внимательными с покупкой жилья ниже рыночной стоимости, потому что тогда есть большие риски попасть на мошенников или застройщиков, у которых проблемы с документацией.

Сейчас подавляющее большинство предложений по продаже жилья в столице, стоимостью до 20 тыс. долларов, касается комнат в общежитиях или многокомнатных квартирах. Также некоторые застройщики предлагают по такой цене смарт-квартиры без ремонта в пригороде Киева.

Смарт-квартиру в Шевченковском районе продают за 20 тыс. долларов. Жилье, площадью 28 кв. м, расположенное на 10 этаже в монолитно-каркасном доме, подключенном до всех необходимых коммуникаций, отапливается от собственной котельной. В квартире совмещен санузел, балкон застеклен. Общее состояние жилья – "от строителей".

Придомовая территория ухожена и обустроена зонами отдыха, беседками, лавочками, есть мини-парк с фонтаном, детская площадка. До метро Сырец 10 минут пешком, до Берестейской – 20 минут.

Объявления о продаже смарт-квартиры (скриншот сайта rieltor.ua)

Смарт-квартиру без ремонта в Соломенском районе продают за 18 500 долларов. Площадь жилья – 20 кв. м, квартира расположена на 25 этаже. Дом находится в стадии ввода в эксплуатацию. Рядом вся необходимая инфраструктура, до метро Шулявская 15 минут. Квартира требует полного ремонта, начиная от внутренней штукатурки стен.

Объявления о продаже смарт-квартиры (скриншот сайта rieltor.ua)

Смарт-квартиру в Софиевской Борщаговке продают за 19 500 долларов. Помещение расположено на цокольном этаже с окном, поэтому можно переоборудовать под офис. Есть отдельный вход с улицы. Площадь квартиры 20 кв. м. Помещение требует вложений в косметический ремонт.

Объявления о продаже смарт-квартиры (скриншот сайта rieltor.ua)

Смарт-квартиру в Дарницком районе продают за 17 200 долларов. Жилье, площадью 22 кв. м, расположено на втором этаже трехэтажного кирпичного дома. Придомовая территория ограждена, установлены автоматические ворота, есть место для стоянок авто и зоны отдыха с беседками. Рядом есть магазины, до метро Бориспольская 10 минут. Состояние жилья – "от застройщика".

Объявления о продаже смарт-квартиры (скриншот сайта rieltor.ua)

Комнату в общежитии в Днепровском районе продают за 16 500 долларов. В объявлении указано, что комната площадью 29 кв. м, находится в жилом состоянии, имеет бронированную дверь, тамбур, домофон. Жилье продается с мебелью и техникой. Рядом с общежитием развитая инфраструктура, магазины, садики, школы, детские площадки, вокзал Дарница, до метро 10 минут.

Объявление о продаже комнаты в общежитии (скриншот сайта rieltor.ua)