Возможен ли дефицит электроэнергии в Украине: прогноз до конца отопительного сезона

"Если не будет новых значительных разрушений, то в 2024 году ожидается незначительный дефицит э/э преимущественно во время отопительного сезона", - говорится в отчете.

Как отметили в НБУ, с одной стороны, значительно усилена защита ПВО, продолжаются ремонты и приспособление энергетической системы к вызовам войны, а с другой - энергосистема значительно пострадала, а Россия не прекращает обстрелы, тогда как оживление экономической активности увеличивает потребление э/э.

Однако ожидается, что дефицит будет нивелирован импортом э/э, поэтому он почти не повлияет на экономическую активность, говорится в обзоре.

"В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается", - говорится в прогнозе.

Риски прогноза

Как отметили в НБУ, риском является усиление атак РФ на энергетическую инфраструктуру, что может привести к большему, чем ожидается, дефициту собственных мощностей по производству э/э. Для покрытия значительного дефицита может не хватить технологических возможностей для импортных поставок э/э. В результате будут происходить отключение как бытовых, так и промышленных потребителей, что будет ограничивать экономическую активность. Темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии.

"Однако уровень готовности бизнеса и населения к потенциальным отключениям э/э выше, чем прошлой зимой, что будет ограничивать негативное влияние дефицита э/э на экономику", - говорится в обзоре.

Оценка дефицита в конце 2023 года

Как отметили НБУ, интенсификация обстрелов, глубина разрушений объектов энергетики минувшей зимой и увеличение нагрузки из-за холодной погоды ожидаемо привели к дефициту э/э. По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%).

Кроме того, он был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность, сообщили в НБУ.

"Это положительно повлияло на работу как промышленных предприятий, в частности, позволило поддерживать стабильные объемы металлургического производства, так и сектора услуг. В то же время подготовка к отопительному сезону с учетом рисков обстрелов стимулировала рост добывающей промышленности, в частности добыча газа и угля", - говорится в обзоре.