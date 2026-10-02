Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры

– Что означает для простых украинцев удар по дата-центру? Какие последствия это имеет – перебои со связью и интернетом или проблемы серьезнее?

Виталий Балашов: Прежде всего локальные и временные перебои. Последствия таких ударов значительно шире, потому что дата-центры обеспечивают работу провайдеров, телевещания, сайтов, онлайн-сервисов компаний и даже городских систем.

Поэтому люди ощутили не только перебои с интернетом в Киеве и области, а и остановку вещания отдельных телеканалов, сбои видеоплееров на сайте "Суспільного", временные перебои в отдельных банковских сервисах, недоступность части сайтов и сбои городских сервисов в других регионах.

Перебои носят точечный характер и зависят от того, через какую площадку работает конкретная компания. В то же время в большинстве случаев данные клиентов сохранены, а пострадавшие компании возобновляют работу с резервных, географически удаленных площадок.

Россия рассчитывает именно на ощущение незащищенности в повседневной жизни. Поэтому мы говорим честно: последствия есть, они ощутимы для конкретных людей и компаний, но система держится и восстанавливается.

– Как влияют удары на бизнес? Без интернета могут не работать терминалы для оплаты или еще что-то?

Виталий Балашов: Бизнес чувствует удары больше всего там, где сервисы компании физически размещены в одном дата-центре без резервной копии. Среди пораженных объектов были хостинг-провайдеры. Для их клиентов это означало временную недоступность сайтов и онлайн-сервисов, пока работа не переносится на резерв.

Что касается платежей: отдельные банковские сервисы, по данным "Финклуба", имели временные технические перебои, связанные с повреждением конкретных дата-центров. Банковская система в целом функционирует, а банки и НБУ имеют резервные каналы.

Главный вывод для бизнеса такой же, как и для государства: резервирование. Мы движемся по трем векторам: под землю, за границу, в облако. Облако не привязано к географии, оно распределено между несколькими дата-центрами независимо от границ. Компании, которые уже дублировали свои системы, пережили эти удары значительно легче.

– Сколько дата-центров стали целями российских атак за последние две недели?

Виталий Балашов: Мы не комментируем количество атакованных объектов и детали попаданий. Любая сводная информация о пораженных локациях в публичном пространстве может быть использована врагом для корректировки следующих ударов.

Могу сказать главное: пострадавшие компании возобновляют работу с резервных мощностей, сеть распределена между многими операторами и площадками, а по решению Ставки от 25 сентября усиливается защита дата-центров и объектов критической инфраструктуры связи.

– Из-за ударов по Киеву в регионах не работали, в частности, табло транспорта. Какая связь? Удары по Киеву могут влиять на жизнь всех регионов?

Виталий Балашов: Цифровые сервисы не привязаны к месту, где ими пользуются. Региональная система – например, информационные табло или городской сервис – может физически работать на серверах в киевском дата-центре. Если этот объект поражен, а резервной копии в другом месте нет, сбой увидят в совсем другом городе.

Поэтому ответственность за непрерывность работы сервиса лежит прежде всего на его владельце и операторе. Именно они должны позаботиться о том, чтобы критическая система не зависела от одной физической точки.

Наша стратегия проста: не держать критические системы в одном месте. Все, что можно, переносим под землю, цифровые сервисы дублируем – вплоть до тройного резервирования. Также привлекаем украинских и международных облачных провайдеров.

Чем больше сервисов распределено между разными площадками, тем меньше удар по одному объекту влияет на работу всей системы – и тем устойчивее остаются цифровые услуги для людей.

В то же время сеть в целом распределена, поэтому удары по Киеву могут вызывать отдельные сбои в регионах, но не останавливают цифровую жизнь страны.

– Чем опасны удары по дата-центрам? Дорогостоящее ли восстановление и сколько времени занимает? Кто его покрывает и есть ли компенсация от государства?

Виталий Балашов: Опасность в том, что это удары по гражданской жизни. Они не дают России военного преимущества, а направлены на давление на людей и экономику. На первом месте для нас всегда безопасность людей: персонала, который под ударами спасает оборудование и поддерживает системы, и граждан, зависящих от этих сервисов.

Последствия бывают разными. Некоторые объекты возобновляют работу с резервных мощностей в течение короткого времени. Другие разрушены настолько, что восстановление невозможно. Один из дата-центров уже заявил, что свой дата-центр не восстановит. То есть в худшем случае речь идет не о ремонте, а о построении мощностей заново, в другом месте.

Что касается финансирования: приоритетом для нас сейчас стал поиск финансовых возможностей для восстановления инфраструктуры. В государственном секторе мы уже обеспечили дополнительное финансирование на резервирование.

Параллельно усиливается защита: по решению Ставки от 25 сентября усиливается защита дата-центров и объектов критической инфраструктуры связи. Детали из соображений безопасности не раскрываются.

– Может ли враг полностью или локально отключить связь и интернет в Украине? Возможен ли "блэкаут" связи?

Станислав Прибытько: Локально – да. Если повреждены базовые станции или нет электричества, в конкретном районе связь может исчезнуть. Но полностью оставить всю Украину без связи – вряд ли получится.

Украинский телеком-рынок очень диверсифицирован: у нас сотни провайдеров, много дата-центров, есть резервирование и альтернативные маршруты передачи данных. Поэтому повреждение отдельных объектов – это, как правило, локальная и временная проблема, а не автоматически блэкаут для всей страны.

Конечно, массированная атака, которая одновременно повредит много объектов, может повлечь за собой перебои в отдельных регионах. Именно поэтому компании усиливают резервное питание и альтернативные маршруты, чтобы сети могли работать даже после повреждений.

– Встречались ли вы с операторами и провайдерами из-за атак на дата-центры? Готовы ли они технически и какие проблемы могут возникнуть? В сети уже пишут о подорожании интернета, обсуждается ли этот вопрос?

Станислав Прибытько: Мы постоянно на связи с операторами и провайдерами. Обсуждаем с ними ситуацию с инфраструктурой, повреждение оборудования и то, что нужно для быстрого восстановления сетей.

Если говорить о возможном подорожании интернета, то важно понимать причину. Дополнительные расходы возникают не просто потому, что провайдеры хотят поднять цену. Россия атакует телеком-инфраструктуру, уничтожает оборудование, дата-центры и сети.

Провайдерам приходится покупать новое оборудование, восстанавливать поврежденное, создавать резервные маршруты и обеспечивать работу сетей.

Все это нужно для простого, но очень важного результата – чтобы люди оставались на связи с родными, могли работать, учиться и получать важную информацию.

Поэтому если стоимость услуг и будет меняться, это прежде всего связано с ростом расходов на поддержание и восстановление сетей в условиях войны.

– Какова ситуация с подготовкой к возможным отключениям света. Сколько часов бесперебойной связи должны обеспечивать операторы и все ли готовы, учитывая обстоятельства?

Станислав Прибытько: Сегодня 92% базовых станций могут работать до 8 часов от аккумуляторов, а 68% – более трех суток благодаря генераторам. Этот показатель продолжает расти, операторы устанавливают дополнительные генераторы, а общины фактически помогают "подпитывать" связь во время отключений.

Важно, что регионы не просто получают генераторы и оборудование, но и тестируют, как это будет работать в реальной ситуации. Все области уже провели масштабные учения: проверяли, как быстро выезжают бригады, есть ли доступ к базовым станциям, как работают генераторы и как взаимодействуют ОВА, общины и операторы.

Например, на Николаевщине протестировали систему с участием 44 общин, 74 мобильных бригад и 93 базовых станций. Такие учения помогают заранее находить слабые места в процессе, чтобы во время реального обесточивания не терять время.

– Украинцам советуют иметь несколько сим-карт, нескольких провайдеров для домашнего интернета. Уместны ли эти советы?

Станислав Прибытько: Несколько SIM-карт – это действительно может быть полезно. Если главное оставаться на связи, работает национальный роуминг: телефон может подключиться к сети другого оператора, если сеть вашего недоступна.

Если нужен надежный мобильный интернет, две SIM-карты разных операторов могут дать дополнительный вариант подключения. Что касается домашнего интернета – два провайдера могут быть полезными, но это не гарантия. Если они используют одну магистраль или общую инфраструктуру, ее повреждение может одновременно повлиять на обоих.

А для того, чтобы оставаться с домашним интернетом во время отключений света, советуем подключать xPON. В такой сети между провайдером и домом нет активного оборудования, которое требует электроэнергии. Поэтому во время отключения нужно лишь запитать свой Wi-Fi роутер и модем от павербанка или другого резервного источника питания и можно оставаться онлайн.

– Во время проблем со связью из-за блэкаутов вариантом спасения стал национальный роуминг. Будет ли он работать в случае усиления атак на операторов? И будет ли роуминг распространяться также и на мобильный интернет?

Станислав Прибытько: Национальный роуминг и дальше будет помогать оставаться на связи. Если сеть одного оператора временно не работает, телефон может подключиться к сети другого.

Но это не значит, что связь будет работать при любых условиях. Если из-за обстрелов или длительного обесточивания не работают базовые станции нескольких операторов, роуминг тоже не сможет их заменить. Операторы готовятся к таким ситуациям: усиливают резервное питание, устанавливают генераторы и увеличивают время автономной работы базовых станций.

Что касается мобильного интернета – сейчас он в национальном роуминге недоступен. Мы изучаем возможность добавить эту услугу в будущем. Главная задача роуминга сегодня, чтобы человек мог позвонить родным, вызвать помощь или отправить SMS даже тогда, когда возникли проблемы с его оператором.

– Может ли старлинк стать спасением для украинцев? Уместно ли его ставить, например, для квартир?

Станислав Прибытько: Starlink может быть полезен как резервный или кризисный вариант, особенно там, где нет других способов подключиться к интернету. Но это не прямая замена обычному домашнему интернету.

Для работы Starlink нужен специальный терминал с доступом к открытому небу, ведь он получает сигнал со спутника. Поэтому для квартиры просто установить его внутри помещения не получится. Обычно оборудование размещают на крыше или в другом месте, где нет преград для сигнала.

Поэтому для большинства городских квартир лучше иметь надежный домашний интернет с резервным питанием, например xPON, а Starlink рассматривать именно как дополнительный кризисный вариант.