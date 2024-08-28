Возможны ли прорывы ВСУ на фронте осенью: мнение эксперта

Украина сейчас держит оборону на востоке и ведет наступательную операцию в Курской области России. Эксперты не исключают, что осенью этого года могут быть точечные операции украинских войск.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "От фронта до тыла. С какими вызовами столкнется Украина осенью и к чему стоит готовиться".

Предполагается, что в ближайшие недели Украина будет держать оборону на подступах на направлении Мирноград - Покровск. Это самое "горячее" направление фронта.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что на это будет финальная битва осени 2024 года. По мнению собеседника РБК-Украина, активная фаза может быть до октября, а затем врагу понадобится пауза.

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Часть так называемых российских "блогеров" считает, что операция ВСУ в Курской области может быть отвлекающим маневром перед главным ударом. Россияне ожидают прорыва Сил обороны Украины в Запорожской области через Васильевку с выходом к Запорожской атомной станции в Энергодаре и на Токмак.

Это направление является стратегическим для Украины и логично в контексте прорыва. Однако возникает вопрос, есть ли чем работать.

Мусиенко не исключает возможных прорывов осенью. Он подчеркнул, что ситуация постоянно меняется, поэтому эксперт не исключает операций Украины "как только появится момент".

"Точечные операции могут быть до конца года. Более масштабная - весной-летом 2025-го", - говорит Мусиенко. Что касается направления на юг, по его словам, "этот вариант не самый вероятный, могут быть другие".