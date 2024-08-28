ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возможны ли прорывы ВСУ на фронте осенью: мнение эксперта

Украина , Среда 28 августа 2024 09:00
UA EN RU
Возможны ли прорывы ВСУ на фронте осенью: мнение эксперта Фото: эксперт не исключает прорыва ВСУ осенью (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко
Эксперт: Александр Мусиенко

Украина сейчас держит оборону на востоке и ведет наступательную операцию в Курской области России. Эксперты не исключают, что осенью этого года могут быть точечные операции украинских войск.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "От фронта до тыла. С какими вызовами столкнется Украина осенью и к чему стоит готовиться".

Предполагается, что в ближайшие недели Украина будет держать оборону на подступах на направлении Мирноград - Покровск. Это самое "горячее" направление фронта.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что на это будет финальная битва осени 2024 года. По мнению собеседника РБК-Украина, активная фаза может быть до октября, а затем врагу понадобится пауза.

Возможны ли прорывы ВСУ на фронте осенью: мнение эксперта

скриншот deepstatemap.live

Часть так называемых российских "блогеров" считает, что операция ВСУ в Курской области может быть отвлекающим маневром перед главным ударом. Россияне ожидают прорыва Сил обороны Украины в Запорожской области через Васильевку с выходом к Запорожской атомной станции в Энергодаре и на Токмак.

Это направление является стратегическим для Украины и логично в контексте прорыва. Однако возникает вопрос, есть ли чем работать.

Мусиенко не исключает возможных прорывов осенью. Он подчеркнул, что ситуация постоянно меняется, поэтому эксперт не исключает операций Украины "как только появится момент".

"Точечные операции могут быть до конца года. Более масштабная - весной-летом 2025-го", - говорит Мусиенко. Что касается направления на юг, по его словам, "этот вариант не самый вероятный, могут быть другие".

Ситуация на фронте

Украина с 6 августа производит наступательную операцию в Курской области России. Там Силам обороны Украины удалось взять под контроль около сотни населенных пунктов и прорвать оборону россиян на десятки километров.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Курская операция позволила отвести угрозу от Харьковской, Сумской и Черниговской области.

Между тем, российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Самые тяжелые бои идут на Покровском и Торецком направлениях. Местных жителей призывают срочно эвакуироваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Вооруженные силы Украины Покровск Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова