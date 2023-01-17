Может ли Россия в ближайшее время пойти в наступление на Киев: оценка эксперта

Эксперт не исключает возможность нового наступления с территории Беларуси, но подчеркивает, что в настоящее время такой вариант развития событий совершенно невероятный.

Кевлюк отметил, что когда оккупанты начинали наступательную операцию в феврале 2022 года, у них было 176 батальонных тактических групп, в которых собрали всю боеспособную часть сухопутных войск РФ. Группировка составляла примерно 200 тысяч. Однако, конечно, не все они были на киевском направлении.

Так, из 200 тысяч, начинавших войну, только убитыми потери составляют 116 тысяч, еще 300 тысяч раненых.

"Те, кто начинал это вторжение и случайно остался жив, уже по несколько раз ранены, вылечены и возвращены в строй. Стянуты на войну уже все, кто служил преподавателями, инструкторами, охранял какие-то базы. То есть о высокой боеспособности этих воинских частей говорить не стоит, вероятно, еще с лета прошлого года", - сказал он.

Эксперт считает, что РФ может только подлатать дыры в воинских частях теми остатками частично мобилизованных, которые у нее сейчас есть. При этом он отметил, что в оккупационной армии уже произошло несколько ротаций. К примеру, 810-я бригада морской пехоты из Крыма уже трижды поменяла свой личный состав. То есть ситуация у них не позволяет создать боеспособную группировку для проведения наступательной операции.

"Соответственно, если вы преследуете цель в войне, не достигли ее, но не отказались от ее достижения - вы должны нарастить усилия. Отсюда вытекает необходимость проведения следующей волны мобилизации, о которой уже ходят разговоры", - сказал эксперт.

Кевлюк отметил, что мобилизация длится около 60-90 дней, после этого еще 60-90 дней нужно на то, чтобы свести людей в военные коллективы и научить их действовать вместе, использовать военную технику и научить элементарной тактике.

"То есть раньше чем через полгода они физически не могут что-то провести - наступательное, серьезное, масштабное", - заметил он.

По поводу Беларуси эксперт отметил, что сейчас там находится 2-я мотострелковая дивизия западного военного округа вооруженных сил РФ. Она насчитывает около 12 тысяч. Туда постепенно подается пополнение, отремонтированное вооружение. Но, по его словам, наступать одной дивизией на Киев - сомнительный замысел. Не факт, что они доедут до Чернигова.

"Учитывая, что группировкой, которая готовится защищать Киев, руководит генерал Павлюк, то у россиян шансов немного больше нуля. Поэтому вся эта белорусская активность - классический пример демонстративных действий, когда противник пытается удержать нас от перекидывания части наших сил с северного направления, например, под тот же Соледар", - добавил Кевлюк.

По его словам, для того, чтобы россияне задумывали поход на Киев, им нужно собирать группировки по крайней мере на 250-300 тысяч. Тогда, может, у них что-нибудь и получится, хотя не факт.

"Если у Вооруженных сил есть на этом направлении 30 тысяч защитников, то враг должен по меньшей мере собрать 150 тысяч, и это не гарантирует победу. Поэтому если что-то и будет - оно должно развиваться по-другому. Учитывая, что мы сейчас наблюдаем на фронтах, это будет попытка продвинуться на Киев через Запорожье и Бахмут в направлении на Днепр, из Днепра - на Черкассы, а из Черкасс - на Киев. Иначе оно не вырисовывается - по другим направлениям просто нечем”, - добавил Кевлюк.