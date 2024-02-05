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Может ли Путин приехать в Авдеевку перед выборами в РФ: мнение эксперта

Понедельник 05 февраля 2024 19:52
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Может ли Путин приехать в Авдеевку перед выборами в РФ: мнение эксперта Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли решится приехать в Авдеевку для того, чтобы записать видеообращение перед президентскими выборами в России.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По словам эксперта, он сомневается, что Путин действительно планирует визит в Авдеевку для того, чтобы записать видео перед президентскими выборами.

"Он очень осторожен в вопросах собственной безопасности. Достаточно вспомнить, как за два года войны он дважды или трижды побывал в штабе российской группировки войск, задействованной в так называемой "СВО", в Ростове. Еще по разу в Мариуполе, на Арабатской стрелке, и все", - отметил Селезнев.

По его мнению, для диктатора очень важно, чтобы его войска взяли Авдеевку под контроль накануне выборов.

"Авдеевка медийно подсвечена. Соответственно взятие ее под контроль создаст ореол победы российской армии. Так как последних масштабных успехов эта армия достигла еще в Соледаре и Бахмуте", - добавил он.

Слухи о планах Путина

Напомним, ранее в Telegram-канале “Кремлевская табакерка” появилась информация о том, что Путин намерен записать обращение из подвалов Авдеевки на фоне западной техники.

Диктатор якобы считает, что в подвалах коксохима спрятано много военной техники НАТО. Он требует захватить город до первых чисел марта, а военному командованию уже довели такую задачу.

К слову, более детально о ситуации вокруг Авдеевки можете узнать в материале РБК-Украина.

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