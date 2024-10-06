Может ли пенсионер пройти идентификацию по е-паспорту в "Дії": ответ ПФУ

Пенсионеры-переселенцы должны время от времени проходить идентификацию. И для этого можно использовать не только обычный паспорт.

"Для того чтобы проверить, действительно ли выплату от государства получает именно то лицо, которому она назначена, получатели пенсии и социальных выплат периодически проходят физическую идентификацию", - говорится в сообщении.

Идентификацию можно пройти как офлайн, так и онлайн. При этом, как объясняют специалисты, при прохождении идентификации в сервисных центрах ПФУ в качестве документа, подтверждающего личность, можно использовать не бумажный паспорт, а е-паспорт из "Дії".

"Между ПФУ и Министерством цифровой трансформации действуют обмены электронными документами. Это означает, что сервисные центры ПФУ для подтверждения личности посетителя могут использовать е-паспорт (ID-карту), сформированный в мобильном приложении "Дія", - говорят в ПФУ.