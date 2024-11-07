Может ли квартирант отсудить жилье, если долго арендует его: объяснение юриста

Может ли арендатор претендовать на жилье

"Сейчас жилье в аренду сдают как в больших, так и в малых городах. И, к сожалению, мошенники встречаются повсюду. К юристам часто обращаются люди с вопросами грамотного подхода к аренде жилья. Арендодатели опасаются потерять жилье при сдаче его в аренду на длительное время. А у квартирантов возникают вопросы юридического сопровождения при заключении договора аренды", – говорит юрист.

Даниленко делится главными аспектами, которые следует знать украинцам при сдаче жилья в аренду.

Законодательство Украины защищает права собственников:

долгосрочная аренда не дает арендаторам права на владение квартирой

право собственности неприкосновенным – никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении (Конституция Украины прямо устанавливает запрет противоправного лишения владельца права собственности ч. 4 ст. 41)

лицо может быть лишено права собственности или ограничено в его осуществлении только в случаях и в порядке, установленных законом

"Если ваше имущество должным образом оформлено на праве собственности, соответственно ни один квартирант, сколько бы лет ни проживал, не может отсудить у вас это имущество. Ведь договор аренды предоставляет нанимателям только право пользования жильем на определенный срок, определенный договором", – отмечает адвокат.

Важно, что арендодателем может быть только собственник. Собственником является лицо, внесенное в Государственный реестр прав на недвижимое имущество как собственник квартиры, то есть именно такое лицо может владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению: продать, подарить, завещать, сдать в аренду, заключить другие сделки.

Кто является владельцем неприватизированной квартиры

"Когда в разговорном языке используют термин "неприватизированная" квартира, то подразумевают просто "не передана в частную собственность". То есть такая квартира находится в коммунальной или в государственной собственности", – объясняет Даниленко.

При этом лица, проживающие в неприватизированных квартирах, платят квартирную плату за пользование жильем, а также коммунальные услуги: водоснабжение, газ, тепловую энергию и другие услуги. То есть считается, что такие лица снимают жилье у территориального общества (если дом в коммунальной собственности) или государства (недвижимость, принадлежащая государственным учреждениям, ведомствам, предприятиям).

"Такая квартира может быть приобретена в собственность граждан только в процессе приватизации – это переход права собственности на квартиру от государственных предприятий, учреждений, организаций или территориальных громад к физическому лицу. Как следствие – собственник сможет распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению", – говорит адвокат.

Пока потенциальный собственник не проведет приватизацию имущества, оно принадлежит территориальной громаде или государству (фото: Freepik)

Как официально сдать квартиру в аренду

Перед сдачей жилья в аренду Даниленко советует соблюсти определенные законодательные и юридические аспекты, чтобы не возникло проблем в дальнейшем.

"Если вы официально сдаете квартиру в аренду, то обязаны платить налог. Размер налога состоит из 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Это обеспечивает вам дополнительные гарантии и возможность разрешения конфликтов через суд", – объясняет эксперт.

Также арендодателю следует взять залог за жилье, обычно он равен размеру месячной арендной платы. Это страхует определенным образом арендодателя от нежелательного долга перед ним, если в дальнейшем наниматель не сможет оплачивать услуги аренды жилья.

"Условия возврата залога должны быть четко определены в договоре – с указанием состояния квартиры на момент выезда, возмещением возможных убытков, а также с порядком возврата залоговой суммы арендаторам в случае выполнения условий договора", – говорит Даниленко.

Договор аренды заключается в письменной форме и должен содержать следующие основные параметры:

стоимость и сроки аренды

личные данные нанимателя и наймодателя

четко определенные права и обязанности обеих сторон

По договору аренды одна сторона – владелец жилья передает или обязуется передать другой стороне жилье для проживания в нем на определенный срок за плату.

"Нанимателю следует убедиться, что наймодатель действительно является собственником – нужно проверить соответствующие документы. Обычно это выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество", – говорит адвокат.

Проверка документов и соблюдение существенных требований к заключению договора, а также достижение всех существенных его условий обезопасит обе стороны договора от негативных последствий, а также при необходимости обеспечит возможность разрешить спор в судебном порядке.