Может ли авто ездить на докатке: чем она лучше и хуже запасного колеса

Докаткой водители называют так называемое временное колесо уменьшенных размеров, которым автопроизводители часто заменяют полноценное запасное колесо. Массовый отказ заводов от нормального пятого колеса связан с глобальной экономией массы, что помогает подогнать машину под современные экологические ограничения. К тому же большая цифра полезной емкости багажника придает модели преимущества перед конкурентами.

Да и простой расчет здесь имеет место, потому что среднестатистический житель Западной Европы пользуется запасным колесом раз в 8-10 лет. Согласитесь, как-нибудь нерационально возить с собой громоздкий, тяжелый и недешевый предмет, которым воспользуешься раз в десять лет, а может и никогда.

Чем плохо колесо-докатка

Итак, массу, пространство и деньги докатка экономит неплохо. Но расплачивается за этот водитель ограничениями, диктуемыми каждым из ее преимуществ.

Докатка всегда уже штатного колеса и в абсолютном количестве случаев меньше диаметра. Следовательно, автомобиль с ней теряет свою штатную управляемость – он не может поворачиваться так, как на всех четырех колесах, неадекватно тормозит и ускоряется. Также важно, что все системы безопасности машины – ABS, ESP, EBD, ASR – с установленной докаткой работают нештатно или совсем не работают.

В некоторых режимах движения, в частности, при торможении и энергичном маневрировании добавляется фактор меньшей ширины профиля шины докатки и другого малыша протектора. Из-за чего машина слушается рули и педалей совсем не так, как на четырех обычных колесах.

Поскольку уменьшенное колесо имеет уменьшенный диаметр, в случае его применения на ведущей оси дополнительной нагрузки испытывает механизм дифференциала. Буквально все время он работает в одном из самых напряженных режимов, что не может не отличиться на его ресурсе.

Как ездить на докатке

Следовательно, чтобы максимально снизить все риски движения с таким неполноценным колесом, машина должна ехать медленнее, чем всегда. Соответственно, от водителя требуется повышенная аккуратность при езде – не зря заводские инструкции ограничивают скорость движения на докатке на уровне до 70-80 км/ч. Кроме того, водителю следует быть осторожнее с энергичным маневрированием и торможением. Вернее, все свои эволюции на дороге водитель машины на докатке должен просчитывать раньше времени. Чтобы максимально снизить вероятность нештатных дорожных ситуаций, когда может потребоваться экстренное торможение или объезд помех на скорости.

Особо следует остерегаться глубоких и грубых выбоин, ведь профиль шины на докатке невысокий и при ударе о край ямы покрышку легко сплеснуть к диску и прорубить таким образом ее боковину. Чтобы этого не произошло, давление в подкатке следует поддерживать выше, чем в обычном колесе – до 4,5 атм; более точную цифру можно узнать, изучив надписи на боковине ее шины.

Особые докатки

Между тем, не всегда докатка настолько уменьшена, что принципиально влияет на управляемость машины и ограничивает скорость. На богатых комплектациях некоторых моделей иногда ее роль играет полноценное колесо, но заимствовано у базового исполнения этой же модели – то есть на стальном диске, меньшего диаметра и меньшей ширины. Разумеется, возможности автомобиля с таким колесом максимально близки к машине, которая едет на всех четырех одинаковых колесах.

Кроме того, на автомобилях с большими штатными колесами иногда используются спущенные докатки. Это своего рода складное колесо с особой шиной, которая в состоянии без воздуха почти не увеличивает диаметр диска, но после закачки компрессором приобретает стандартный размер.

Кратко

Уменьшенное колесо – вполне приемлемый вариант для машины, эксплуатируемой на асфальтированных дорогах высокого качества. Или какая большая часть времени не удаляется далеко от своего дома (или гаража). Но для дальних поездок, тем более в регионы с неидеальной инфраструктурой, лучше взять с собой полноразмерное запасное колесо. Это позволит сохранить высокую скорость перемещения и штатный уровень безопасности движения даже после повреждения одного из основных колес.