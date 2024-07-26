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Будут ли у России средства для ведения войны в 2025 году и после: оценка разведки Эстонии

Пятница 26 июля 2024 19:17
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Будут ли у России средства для ведения войны в 2025 году и после: оценка разведки Эстонии Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация, несмотря на существенные потери на фронте, будет иметь ресурсы для продолжения ведения войны в 2025 году и после него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центральной военной разведки Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга в эфире ERR.

Как отметил Кивисельг, оккупантам не удается достичь целей в рамках своего летнего наступления, в связи с чем Силы обороны Украины вероятно смогут выдержать оборону. В качестве примера, он напомнил недавнее отражение одного крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении.

"Возможно, попытка на этой неделе - это еще одна такая отчаянная попытка немножко протиснуться сбоку и попытаться повлиять на тылы украинцев таким образом, чтобы те другие участки, где идут активные боевые действия, чтобы украинцы были вынуждены выйти оттуда просто потому, что их логистические пути где-то отрезаны", - предположил он.

В то же время глава Центральной военной разведки Эстонии отметил, что не стоит ожидать того, что Россия исчерпает военную технику и силы в 2025 году, поскольку враг имеет собственных партнеров и союзников, которые будут поддерживать его ресурсами для продолжения ведения войны. Речь идет о Северной Корее и Иране.

Впрочем, Кивисельг добавил, что с нынешними потерями России ей «будет очень трудно пополнять свой личный состав и технику».

"Но в то же время население России все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на фронте", - отметил он.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), сегодня, 26 июля, враг активен почти по всей линии боевого соприкосновения и концентрирует наступательные усилия на Кураховском и Покровском направлениях.

Также вчера, 25 июля, Силы обороны уничтожили еще 950 российских оккупантов. Общие потери России в живой силе, с начала полномасштабного вторжения, достигли 572 300 человек.

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