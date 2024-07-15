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Существует ли угроза для Украины в случае победы Трампа на выборах: ответ Зеленского

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Обе партии Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) поддерживают Украину. Киев будет строить отношения с Вашингтоном независимо от того какой будет результат предстоящих президентских выборов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина на пресс-конференции.

"Прежде всего отвечу, что президентство Трампа (Дональд Трамп, кандидат в президенты США від Республіканської партії, - ред.) мы с вами пока не можем обсуждать. Потому что выбирает президента США, слава богу, их народ. Никакие другие народы на это не влияют", - заявил Зеленский. 

Он добавил, что Украина имеет поддержку как от Демократической, так и Республиканской партии. С последней партией Киев имеет мощные отношения, что подтвердилось во время визита президента в штат Юта во время саммита НАТО. 

"У меня была встреча с большим количеством губернаторов именно республиканцев. С большим уважением, я не знаю слышали ли вы или видели, с большим уважением они относятся к Украине, к народу Украины, к нашим воинам, ко мне. И я вижу, что соответствующие отношения мы будем развивать независимо от того какой будет результат, а именно какой будет выбор народа США в ноябре. Поэтому я здесь угроз больших не вижу", - добавил он. 

По словам президента, взгляды обоих кандидатов на пост президента США по завершению войны в Украине понятны для него. Если следующим главой Белого дома станет Трамп - Украина будет работать с ним. 

"Мы в войне, мы эмоциональны. И когда есть неопределенность, а действительно Республиканская партия она разная, и есть такие ястребы, месседжи которых более правые, или более радикальные, наверное. Но я вам хочу сказать, что большинство республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины", - подчеркнул Зеленский. 

Турбулентность избирательного процесса 

Как отметил президент, если бы не двухпартийная поддержка, Украина бы не получила пакет поддержки со стороны США. В то же время турбулентность избирательного процесса имеет большое влияние, поскольку, затягивание Штатами помощи ослабило позиции Сил обороны на поле боя, в связи с чем инициативу пришлось отдать России. 

"Поэтому обобщенно, если говорить о выборах, они имеют влияние на нас, при всем уважении к Соединенным Штатам, на нас никакого положительного влияния не будет", - заявил Зеленский. 

Выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами на пост главы Белого дома будут: 

  • Джо Байден от Демократической партии; 
  • Дональд Трамп от Республиканской партии. 

От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке участвовала бывший посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли, но она в начале марта вышла из гонки.

Также недавно в Штатах состоялся первый тур дебатов между Трампом и Байденом. Как отметили в СМИ, во время дискуссий Байден был тихим, его голос был слабым и неаргументированным.

После того как дебаты закончились, Байден на некоторое время засомневался относительно участия в выборах. Однако семья таки призвала его не покидать гонку.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине