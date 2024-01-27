Существует ли угроза наступления России на Харьков: что говорят в ВСУ

"Количество российских войск, которые находятся на северной границе, отслеживается. Сейчас война идет в таком "онлайне", и сделать какие-то скрытые перемещения сил и средств, для обеих сторон, практически невозможно", - отметил Фитьо.

По словам спикера Сухопутных войск, сегодня на северной границе осуществляется укрепление, проводится инженерное оборудование границы, в частности есть силы и средства для этого. Угрозы для Харькова со стороны севера нет.

Какая ситуация на границе с Украиной

В начале полномасштабного вторжения Россия ворвалась на территорию Украины в том же числе из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Как рассказывал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

Между тем, на белорусской границе, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил.

Согласно данным украинской разведки, в соответствии с перехваченным разговором террористов, Россия формирует отряды из личного состава подразделений пограничной службы ФСБ для усиления границы с Украиной.