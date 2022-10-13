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Готовы ли украинские войска к возможному наступлению из Беларуси: ответ Наева

Фото: ВСУ готовы к наступлению вражеских войск с севера (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска готовы к возможному наступлению врага из Беларуси. При необходимости ВСУ могут нарастить силы на северной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева в эфире телемарафона.

"Мы к наступлению со стороны Беларуси по состоянию на данный момент готовы. Мы должны понимать, что те войска, которые будут накапливаться в Беларуси, будут повышать их степень готовности и их степень агрессивности. Соответственно военное командование также будет наращивать и наши силы и средства", - заявил он.

Наев отметил, что по состоянию на данный момент ситуация вблизи северной границы Украины контролируется.

"Соотношение сил и средств позволяет мне сказать, что по состоянию на данный момент мы полностью готовы", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ.

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко исключил неожиданное наступление войск России и Беларуси с севера.

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