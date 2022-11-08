Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса

Десятки тысяч российских мобилизованных уже находятся в Украине. Их бросают сразу на поле боя, чтобы в авральном порядке восстанавливать небоеспособные подразделения.

После пополнение своих рядов оккупанты нарастили атаки одновременно на нескольких участках фронта, имеющих для них принципиальное значение. То есть с помощью притока новобранцев противник пытается не просто организовать оборону уже захваченных территорий, но и проводить наступательные действия.

В бой бросают совсем неподготовленных и необученных солдат. Отсюда – рост числа погибших оккупантов, которые мы видим в ежедневной сводке Генштаба. Если еще две недели назад количество российских потерь было в пределах 200-500 человек, то в последнее время оно достигает тысячи.

"Мы слышали заявление главнокомандующего Валерия Залужного о том, что, по крайней мере, втрое увеличилась интенсивность российских атак – до 80 атак в сутки. Соответственно, атакующая сторона несет безумные потери. Они в три-пять, а иногда и в 10 раз больше, чем потери украинских военных, которые держат оборону", – объяснил экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник Владислав Селезнев.

Несмотря на плохое качество мобилизованных, их количество, как бы то ни было, усложняет положение и продвижение украинских войск. Сейчас линия фронта почти не двигается, потому что, во-первых, чем больше россиян – тем больше их нужно уничтожить. Во-вторых, на некоторых участках они идут в контратаки, которые нужно отбивать, и ВСУ отбивают.

В-третьих, украинской армии необходимо закрепиться на освобожденных рубежах и подтянуть туда резервы для дальнейшего движения. В-четвертых, нынешние погодные условия, когда в земле вязнет колесная техника, тормозят наступательные действия. И с этой проблемой, кстати говоря, сталкивается как украинские войска, так и оккупанты.

Восточная зона: Сватово, Кременная, Бахмут и Авдеевка

Вооруженные силы находятся на ближних подступах к Сватово и Кременной – двум важнейшим пунктам обороны противника на северо-западе Луганской области. Основные усилия наших войск сейчас в этой зоне направлены на то, чтобы пересечь трассу Р-66, которая соединяет два города.

По ней идет обеспечение оккупационной группировки в районе Сватово и Кременной. Украинская армия сейчас удерживает эту дорогу под огневым контролем. Вдоль рокады, по сути, проходит одна из линий обороны противника. Чтобы обезопасить свои позиции, агрессор проводит лобовые контратаки на этом участке фронте.

Оккупанты пытаются сдерживать наступление ВСУ в Луганской области контратаками (фото: GettyImages)

Если говорить о перспективах, то после прорыва в районе Сватово – Кременная для украинских войск открывается оперативный простор – вплоть до Старобельска - Новоайдара и реки Айдар. Это значит, что на этом участке нет российских боевых позиций и войск. По Айдару, вероятно, и будет проходить следующая линия обороны врага в Луганской области. Также нужно отметить, что от Новоайдара идет прямая дорога к Счастью. То есть совершив прорыв на этом участке фронта Вооруженные силы могут двигаться как к Северодонецку, так и к Луганску.

Украинская армия на самом деле уже заняла позиции в северодонецкой агломерации, наступая с другого направления. Речь идет о Белогоровке, которую ВСУ освободили в сентябре. Накопив войска, оккупанты оживили попытки вернуть ее под свой контроль. Важность этого поселка для противника состоит в том, что из него открывается прямой и достаточно удобный путь для наступление на Лисичанск и всю северодонецкую агломерацию.

"Под Белогоровкой оккупанты сейчас совершают ту же ошибку, которую совершали в районе Балаклеи, когда пытались проводить штурмовые действия в направлении Гусаровки. Из Лисичанска они пытаются наступать, потому что Белогоровка – это выгодный трамплин для нашего контрнаступления к северодонецкой агломерации и перерезанию Кременной и Рубежного", – отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Пока все попытки атак и контратак противника не приносят никакого успеха, разве что огромные потери среди оккупантов. И судя по тому, как агрессор обустраивает свою оборону, распределяет войска и наносит удары, удержание района Кременной для него гораздо важнее чем Сватово.

Еще одна локация, где россияне несут огромные потери – это подступы к Авдеевке Донецкой области. Оккупанты давят на нашу оборону в этом районе уже более чем полгода, пытаясь подойти то с севера, то с юга, то попросту его обойти. Похожая ситуация происходит вокруг Бахмута, который противник фактически равняет с землей. Вражеские группировки, включая наемников из ЧВК "Вагнер", пытаются зайти в город и с востока, и с севера, и с юга, но пока все безрезультатно.

РБК-Украина уже ранее более подробно описывало, почему агрессор так усердно пытается захватить Бахмут. Оккупанты хотят прорваться к водозабору в Часовом Яру, чтобы возобновить водоснабжение Донецка. Плюс, можно предположить, что после потери Изюма и Лимана агрессор собирается развить наступление к району Краматорска – Славянска именно из бахмутского плацдарма.

Приазовье: Угледар

Россияне с конца октября активизировались на еще одном участке фронта – это юг Донецкой области, неподалеку от Волновахи. Оккупанты собрали в этом районе около 5 БТГр, чтобы прорваться к району Угледара. Одна группировка противника двигается к этому городу через Павловку с юго-запада. А вторая действует с рубежа Славное - Сладкое, чтобы подойти c востока. Особых продвижений у агрессора нет, ни на первом направлении – там он остановлен у Павловки, ни на втором.

Можно выстроить несколько версий, почему оккупанты выбрали именно это направление для активизации атак. По одной из них противник хочет обезопасить железнодорожную логистику на юге, идущую через Волноваху. Дело в том, что россияне так и не смогли восстановить полноценное обеспечение своей южной группировки через Крымский мост. Сейчас там используются всего две полосы для движения легковых автомобилей и одна полоса для движения железнодорожного транспорта, отметил Селезнев.

Повреждения на Крымском мосту после взрыва (фото: Twitter / Planet)

"Для россиян становится актуальным вопрос обеспечения войск на юге. Они начали выводить эту логистику через Волноваху и дальше в сторону Мелитополя, чтобы возить грузы по железнодорожному транспорту. Такая опция у них есть, они ее используют. Но украинские HIMARS могут долетать до этой логистической сети", – объяснил эксперт.

То есть россияне пытаются оттеснить украинские войска на расстояние, с которого они бы не могли обстреливать Волноваху. Еще два месяца назад российские военные блогеры писали о том, что украинская армия якобы готовит наступление именно на этом участке фронта, стянув туда много сил и средств. Если взглянуть на карту, то район Угледара словно вклинивается в позиции оккупантов. Из этого "выступа" можно было бы и вправду удачно развить атаку на Волноваху или даже на Докучаевск, который в оккупации еще с 2014 года. Так что, по другой версий, агрессор сработал на опережение.

"В районе Павловки и Угледара они пытаются выйти на развязку. Они прекрасно понимают, что если в ближайшее время не взять эту развязку, то там может быть наступление украинских войск к Волновахе. Через Волноваху идет единственная железная дорога, которая обеспечивает мелитопольскую группировку", – отметил военный эксперт, полковник Роман Свитан.

Кроме того, из района Павловки и Угледара идут прямые дороги к Большой Новоселке, а также к Марьинке и Курахово. То есть взяв эту локацию, противник получает выгодные позиции для расширения оккупации Донецкой области.

Правобережье Херсонской области

Ситуация на правом берегу Херсонской области выглядит менее понятно с точки зрения замысла противника. C одной стороны, мы видим множество информации и сигналов о том, что оккупанты готовятся отступать за Днепр. Российское командование прогнозирует "непростые решения", а гауляйтеры объявляют эвакуацию.

Передвижение противника на этом участке напоминает броуновское движение. Но при этом линия соприкосновения за последние недели почти не двигается. Так что нельзя исключать, что данные о каких-либо отходах могут распространяться агрессором преднамеренно в каких-то своих целях.

На правобережье по-прежнему остается около 22 БТГр оккупантов. Их количество не сокращается – скорее всего, у них происходит ротация. А чтобы ВСУ не наносили удары по передвижению оккупационных войск, агрессор по традиции решил прикрыться эвакуацией гражданских.

"Часть так называемых тяжелых войск – с техникой, с САУ, которые быстро убежать не смогут – сейчас выводят. На их место с левого берега заводят примерно такое же количество стрелковых соединений, мобилизованных – это военнослужащие с автоматом и несколькими рожками к этому автомату", – говорит Свитан.

У них будет две задачи. Первая – держаться сколько возможно. А если невозможно – быстро убегать, что под силу стрелковым подразделениям, отметил собеседник. Там также остаются воздушно-десантные войска, у которых по штату есть плавающие бронетранспортеры. С помощью этой техники они могут форсировать Днепр за 10-15 минут, говорит Свитан. Что также важно – противник вывозит всех российских медиков, оборудование и медикаменты – причем как свое, так и наворованное.

"Во время контрнаступления или мощной обороны будут сотни или даже тысячи раненых российских оккупантов. Как их будут лечить в таких условиях? Транспортировать их на левый берег будет проблематично. Либо они не ценят жизнь раненых, либо они не планируют держать оборону настолько долго, чтобы раненых было так много", – обратил внимание Коваленко.

Кроме того, оккупанты перемещают на левый берег свою артиллерию. А без нее российская армии не сможет вести ни наступательные действия, ни оборону, уточнил эксперт. Получается, что подразделения на правобережье остаются без главной поддержки.

Эвакуация гражданских из правобережья Херсона может быть прикрытием для перемещения войск (фото: GettyImages)

"Ведь с левого берега невозможно оказывать глубокую поддержку артиллерией. В Херсоне они имитируют некую подготовку к уличным боям. Хотя россияне в городских боях не профессионалы. Поэтому если они артиллерией не ровняют город с землей, у них нет успеха – это в наступлении. А в Херсоне у них будет оборона. И поддержки артиллерии у них, очевидно, не будет", – отметил Коваленко.

Если сложить все события и факторы вместе, похоже, что агрессор, действительно, не собирается изо всех сил держаться за правобережье. Но он настроен сдерживать наше продвижение. Усложненная логистика и постоянные огневые удары пока еще не стали теми аргументами, которые бы заставили оккупантов уже сейчас бежать и сдавать Херсон. Но его освобождение – всего лишь вопрос недолгого времени. Российская пропаганда уже готовит внутреннюю аудиторию к тому, что им в какой-то момент придется покидать правобережье.

Даже приток мобилизованных не помогает РФ добиться хоть каких-то подвижек на фронте. Время не играет на их поле боя. У них, действительно, неограниченный человеческий ресурс – миллионы, которые можно отправить погибать в Украину. Но это не решает их проблему с техникой и вооружением, из-за которой россияне уже опустошают беларуские запасы и выводят на фронт почти что музейные советские образцы.

Перспектив, что агрессор сможет расширить оккупированные земли, пока не проглядывается. А удержать уже захваченные им едва ли позволят ВСУ. В этих условиях у Кремля, похоже, единственный расчет – удары по энергетической инфраструктуре. А дальше – "либо сидите без света, воды и тепла, либо садитесь за стол переговоров".

Чтобы избежать такого развития событий, нужна выдержка и поддержка наших западных партнеров. Воздушные силы достаточно метко сбивают вражеские ракеты и дроны советскими установками C-300. С помощью современных комплексов ПВО, которые нам только начали поставлять союзники, эффективность ликвидации воздушных целей будет еще выше.