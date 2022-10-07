Есть ли угроза нового нападения со стороны Беларуси: мнение эксперта

Чтобы спасти свое положение на юге и востоке, Москва может попытаться отвлечь украинские силы, открыв второй фронт со стороны Беларуси. Едва ли речь идет о самостоятельном наступлении армии Лукашенко.

Как отмечается в материале, Лукашенко и его войска не сильно хотят ввязываться в войну против Украины. Как минимум - из-за понимания того, что у их противника гораздо лучшие подготовка и оснащение. Ведь вооруженные силы Беларуси - это всего лишь шесть бригад, у которых нет опыта участия в реальных боевых действиях.

"Беларусский гаюн писал, что по результатам 23 недель учений беларусская армия способна держать оборону. Но учитывая, что у нее совсем нет реального опыта ведения боевых действий, то для проведения наступательных операций даже при условии применения всех шести бригад они не пригодны", - сказал в комментарии РБК-Украина экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник Владислав Селезнев.

По одной из версий, Путин может перебросить в Беларусь десятки тысяч войск, собранных по мобилизации, и отправить их к нашим северным границам. Либо же, если Кремлю удастся "проломить" Лукашенко, тогда в наступательной операции могут участвовать совместные российско-беларусские группировки.

В Генштабе ВСУ заявили, что аэродромы и железные дороги в Беларуси уже готовят к приему войск. А Главное управление нашей военной разведки в конце сентября сообщило, что в республике собираются разместить 20 тысяч мобилизованных из РФ. Этого контингента слишком много для различных хозяйственных функций, охраны российских объектов или ремонта техники. Но и слишком мало для того, чтобы выполнять какие-либо задачи в Украине: перерезания важных логистических коридоров или, тем более, захвата Киева.

Угроза из Беларуси Есть. Но и наши Силы обороны все семь месяцев не сидели сложа руки - они обустроили сеть инженерно-фортификационных сооружений вдоль северной границы и готовы встречать врага. И это будут уже не профессиональные контрактники, которые вторглись в Украину в конце февраля, а в основном необученные мобилизованные.

"Воздух, землю, железнодорожные пути, автомобильные трассы Беларуси Российская Федерация может использовать. По всей вероятности, они как раз перебросят 20 тысяч своих мобилизованных, чтобы создать группировки в Беларуси для угроз. Если они будут трансформированы в реальное наступление, то приведут ли они к ожидаемому Путиным результату - очень большие сомнения", - отметил Селезнев.