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Есть ли угроза наступления врага на севере Украины: ответ Наева

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Украина, Среда 03 мая 2023 11:32
Есть ли угроза наступления врага на севере Украины: ответ Наева Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Возле северных границ Украины продолжают находиться вражеские войска и авиация. Однако угрозы наступления из Беларуси и России на север Украины нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что в Беларуси продолжает находиться российская авиационная группировка, а также наземные войска. Их ориентировочное количество до 2500 человек.

При этом на территории приграничных с Украиной Курской и Брянской областей РФ находится до 17 тысяч российских солдат. Враг продолжает бить ракетами и бомбами по приграничным населенным пунктам. Наев подчеркнул, что украинские силы наращивают эффективность противовоздушной обороны Украины.

Командующий добавил, что сейчас угрозы наступления врага на севере Украины нет.

"По состоянию на сегодняшний день угрозы наземных наступательных действий как с территории Беларуси, так и с территории Курской и Брянской областей нет. Но это не значит, что мы будем сидеть, сложа руки. Мы ежедневно работаем для укрепления нашей обороны и делаем все, чтобы быть готовыми к адекватному реагированию", - подчеркнул Наев.

Напомним, недавно Беларусь снова продлила совместные с Россией военные учения на своей территории.

Также в Беларуси заявили, что хотят увеличить количество военных у границ с Украиной.

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