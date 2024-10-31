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Есть ли угроза наступления России на Запорожье: оценка эксперта

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Дмитрий Олейник, Сергей Пышкин

Украина, в вопросе риска наступления России на Запорожье, должна рассматривать худшие варианты. Силы обороны, которые расположены на Запорожском направлении, уже несколько месяцев ожидаются на то, что "что-то должно начаться".

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.

"Наши военные с того направления прямо говорят, мы уже несколько месяцев ожидаем, что что-то должно начаться. Кажется месяц назад уже была попытка наступления на Запорожском направлении. Очень примерно это между Гуляйполем и Большой Новоселкой прямо по админгранице между Донецкой и Запорожской областями россияне имели продвижение на север", - рассказал эксперт. 

По словам Ступака, враг желает обрезать всю Донецкую область. Сегодня же Силы обороны видят, что подготовку россиян, в связи с чем «когда-то оно начнется», впрочем, пока неизвестно когда именно. 

Киев, в свою очередь, как отметил эксперт, должен рассматривать худшие варианты и быть к ним готовым.  

"Рассчитывать, что Запорожье не возьмут, так им и не надо брать, они будут его разрушать... Запорожская область действительно под угрозой. Посмотрите на карте расстояние до Покровска через Павлоград до города Днепр там 160 км. А теперь посмотрите, что остается внизу на юге. Вся эта территория, часть Днепропетровской, Запорожской области могут оказаться просто в мешке...", - добавил эксперт.

Ситуация в Запорожской области

В октябре несколько западных средств массовой информации (СМИ) сообщили, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем. Оккупанты усилили воздушные удары по городу, используя управляемые авиационные бомбы.

Также на днях в сети появилась информация о взятии под контроль российскими силами поселка Левадное в Запорожской области. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили продвижение врага на том направлении.

По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, россияне на юге Украины сосредоточили около 200 тысяч военных, включая оккупационные войска в Крыму.  

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