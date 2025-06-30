Есть ли ракетоносители РФ в Черном море: в ВМС дали ответ

В Черном и Азовском морях по состоянию на утро, 30 июня, вражеские корабли и носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-Морских Сил.

"В Черном море вражеские корабли отсутствуют. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - сообщили в ВМС Украины.

В то же время сообщается, что за сутки в интересах России проход к Черному морю по Керченскому проливу совершили три судна. Они продолжили движение в направлении пролива Босфор.

К Азовскому морю направились 11 кораблей, три из которых двигались из пролива Босфор.

В ВМС напомнили, что россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, отключая автоматическую идентификацию.