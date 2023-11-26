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Есть ли пострадавшие из-за метели в Одесской области: ответ ОВА

Украина, Воскресенье 26 ноября 2023 15:27
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Есть ли пострадавшие из-за метели в Одесской области: ответ ОВА Фото: в Одесской ОВА рассказали, есть ли пострадавшие из-за непогоды (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области пока не зафиксированы пострадавшие из-за непогоды. Но в снежных заносах застряли роженицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в эфире телемарафона.

"Сегодня пострадавших нет. Но только получили информацию, что у нас есть в пути люди, которым нужно рожать. Поэтому сейчас организовываем, чтобы экстренная помощь срочно забрала и предоставила необходимые медицинские услуги", - сказал Кипер.

По его словам, в Одесской области в ряде населенных пунктов открыты пункты обогрева. Глава ОВА подчеркнул, что проблемы со светом есть во всех районах, самая плохая ситуация в Измаильском и Болградском районах.

Кипер добавил, что, по прогнозам синоптиков, до конца суток метели продолжат засыпать снегом регион. Также остается налипание и минусовая температура. Это еще больше усложняет движение автомобилей и расчистку дорог.

Снежная непогода в Одесской области

Сегодня, 26 ноября, Одессу и область накрыла мощная непогода. Регион засыпает снегом. На дорогах движение транспорта ограничено из-за вьюги.

Полиция сообщила, что всего за несколько часов в Одессе и области зафиксировали почти 50 ДТП. Кроме того, без света находятся более сотни населенных пунктов.

В Одессе местные власти решили отправить школьников на дистанционное обучение, но детсады завтра в городе будут работать.

Больше о непогоде и ее последствиях Одесской области - в материале РБК-Украина.

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