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Есть ли в планах США поставки нового дальнобойного оружия Украине: ответ Госдепа

Фото: Госдеп США (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Правительство США готово рассматривать все варианты и увеличивать свою поддержку Украины. В то же время вопрос о поставке нового дальнобойного оружия только обсуждается и конкретного ответа на него нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

"Этот вопрос обсуждается, но на данный момент у меня нет конкретного ответа. Но до сих пор мы видели, что правительство США готово рассматривать все варианты и увеличивать свою поддержку", - сказал он.

Представитель Госдепа напомнил, что США уже предоставили мощное оружие для самообороны Украины.

"Я не могу комментировать конкретные системы или новые вооружения. Но могу сказать, что правительство США продолжает рассматривать все возможные варианты поддержки Украины. И оно остается в тесном контакте с правительством Украины и обсуждает потребности Украины в обороне", - отметил Сайзек.

По его словам, США до сих пор видели, что ВСУ очень способны, очень быстро понимают, как использовать любые вооружения для самообороны, они очень креативно используют все это оборудование.

"Мы видим, что касается F-16, что украинские летчики очень способны, готовы, имеют очень высокую мотивацию", - резюмировал он.

Поставки дальнобойного оружия США в Украину

Как сообщалось в конце ноября, США переносят на следующий год передачу Украине первой крупной партии реактивных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), адаптированных для нанесения ударов на дальность около 160 км. ВСУ нужны GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS, переданных ранее Штатами. Это позволит бойцам ВСУ поражать цели противника на расстоянии, вдвое превышающим дальность применения артиллерийской ракетной системы (HIMARS).

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