Действительно ли у россиян появились Starlink: что говорят в ГУР

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", - заявил Юсов.

Россия использует Starlink

Напомним, мы писали, что, по данным американского издания Defense One, Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине.

По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

Второй источник в свою очередь подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.