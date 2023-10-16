Будут ли сдавать НМТ по украинскому языку по старому правописанию. Ответ Минобразования

Школьники в 2024 году будут составлять НМТ по украинскому языку по старому правописанию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко, пишет Osvita.ua.

По его словам, в 2024 году мультитест по украинскому языку последний раз не предусматривает задач на проверку орфографических норм. До этого изменения вносились в 2019 году после согласования новой редакции правописания.

Также в 2024 году закончится пятилетний переходный период, предусматривающий постепенное внедрение норм нового правописания.

С 2025 г. задачи внешнего независимого оценивания будут заключаться в соответствии с новой редакции правописания.

Сокращение количества предметов в школах

Ранее Оксен Лесной заявлял, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированнее.

Он обратил внимание на то, что школьникам приходилось учиться в условиях пандемии из-за коронавируса, а также во время полномасштабной войны РФ против Украины. Лесной напомнил, что в старшей профильной школе начиная с 2027 года учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться .

При этом учащиеся 7-9 класса имеют около 20 предметов, и такое количество "сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения", притом что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей для вывода занятий в офлайн.

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