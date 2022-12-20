Будут ли Patriot? США анонсировали новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи, но его содержание и сроки поставки будут объявлены позже.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"В ближайшие дни мы объявим о еще одном пакете помощи в сфере безопасности. Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее", - отметил Кирби.

Он также подчеркнул, что США предоставили Украине более 25 пакетов военной помощи за последние девять месяцев, не считая других фондов и инициатив. И в следующем году военной помощи ВСУ будет больше.