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Будут ли в бюджете деньги на компенсации за уничтоженное жилье в 2024 году: ответ Кубракова

Фото: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время в государственном бюджете Украины на компенсацию за полностью уничтоженное жилье в результате российской агрессии предусмотрено 5,6 млрд гривен. Этих средств хватит на первый-второй квартал 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время украинцы подали около 8 тысяч заявок на компенсацию за уничтоженное жилье. Сформировано уже около 4 тысяч сертификатов, три из них уже обменяли на жилье.

"То есть в принципе этот процесс происходит нормально. Мы видим, что сейчас это будет массово, будет больше людей.  И у них есть возможность забронировать эти средства, затем этот сертификат обменять на жилье. И потом государство продавцу платит эти средства. То есть вся процедура работает", - рассказал Кубраков.

Относительно того, будут ли в госбюджете деньги в 2024 году на компенсации за уничтоженное жилье, учитывая неопределенность с международной поддержкой, министр отметил, что на сегодняшний день предусмотрено именно на эти выплаты 5,6 млрд гривен.

"То есть эти средства уже полностью закреплены именно за этим направлением, за компенсацией. И нам точно на начало года, на первый-второй квартал этого года этих денег хватит. Дальше будем смотреть. Будем говорить с Минфином, с премьер-министром, президентом и будем решать дополнительно финансирование", - добавил Кубраков.

Он также рассказал, что международным партнерам и Всемирному банку нравится услуга "єВідновлення", ведь механизм абсолютно прозрачный.

"Механизм абсолютно не имеет человеческого фактора. Там есть формулы, расчеты, есть площадь, которая умножается на стоимость и человек получает эту компенсацию. Поэтому я думаю, что на эту помощь мы тоже будем рассчитывать. Я думаю, что у нас все получится с международными партнерами. Напомним, что услугу "єВідновлення" мы уже оказываем совместно с Всемирным банком", - добавил министр.

"єВідновлення"

В рамках программы "єВідновлення" заработал механизм компенсаций за разрушенное жилье. Первая в Украине семья уже получила сертификат на новый дом.

К тому же в 2024 году запланированы выплаты компенсаций владельцам разрушенных частных домов, а также тем, кто отремонтировал поврежденное жилье за свой счет. Также идет работа над распространением программы компенсаций за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях.

 

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