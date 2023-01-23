Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах

Скандал в Минобороны

СМИ обнародовали расследование, в котором говорилось, что Министерство обороны якобы закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше по сравнению с ценами в магазинах Киева. СМИ, которое опубликовало соответствующее расследование, утверждало, что якобы располагает копией соответствующего соглашения на закупку продовольствия на 13 млрд гривен.

22 января заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая заявила о том, что руководство Минобороны вызвали в Верховную раду. А в Минобороны инициировали соответствующую проверку и обратятся в СБУ для расследования инцидента.

"Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, наносящих вред интересам обороны в особый период", - говорится в заявлении.

К тому же в Минобороны пообещали обнародовать более подробную информацию по этому поводу по итогам соответствующего заседания Комитета, "ориентировочно - в понедельник (23 января, - ред.)".

Скандал с участием Лозинского

21 января РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Он подозревается в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, а полная сумма закупки составляла 1,8 млрд гривен.

Правоохранители проводят расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или осуществленное должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо связанное с требованием неправомерной выгоды.

22 января Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. А уже ближе к вечеру премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал распоряжение об увольнении Василия Лозинского.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры пообещали провести проверки после задержания Лозинского. В свою очередь, в НАБУ рассказали, что схема, к которой причастен Лозинский, была такой: должностные лица заключали договоры с предпринимателями по завышенным ценам, а разницу присваивали.

Реакция Зеленского

В вечернем обращении в воскресенье, 22 января, президент Владимир Зеленский отреагировал на скандалы в Минобороны и Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, пообещав, что "эта неделя будет временем соответствующих решений".

"Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо. В каждой ситуации будем подробно разбираться. Об энергетике и закупках. Об отношениях между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных", - подчеркнул президент.

Реакция Арахамии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня на Комитете будут разбираться в сложившейся ситуации

"Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти", - написал он в Telegram.

По его мнению, "не ко времени" уже не работает, "некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести".

"Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", - отметил Арахамия.

Реакция "Слуги народа"

Сегодня партия "Слуга народа" опубликовала заявление, в котором призвала правоохранительные и антикоррупционные органы провести "тщательное, бескомпромиссное и быстрое расследование" фактов относительно коррупционных действий высокопоставленных чиновников Правительства и отдельных министерств.