Будет ли летнее время? Подписал ли Зеленский закон об отмене перевода часов

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Будет ли Украина переходить на летнее время

В последние годы активно обсуждается возможность отмены перехода между летним и зимним временем. В 2019 году Европейский Союз принял решение предоставить странам-членам право самостоятельно выбирать, по какому времени жить - летнему или зимнему. В Украине этот вопрос также неоднократно поднимался на государственном уровне.

Согласно действующему законодательству, Украина ежегодно переходит на летнее и зимнее время. Однако существует вероятность, что эта практика изменится. Законопроект №4201 предусматривает введение постоянного зимнего времени.

Однако в этом году Украина все еще будет переводить часы на час вперед.

Подписал ли президент закон об отмене перевода часов

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон, который должен был отменить сезонный переход на летнее и зимнее время. По данным ВР, законопроект ожидает подписания на столе главы государства с 21 августа 2024 года. Однако президент так этого и не сделал.

В то время BBC Украина со ссылкой на источник утверждало, что подпись Зеленского под законом так и не появится, поскольку срок для его ветирования уже истек. При этом отмечалось, что инициатором законопроекта был глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Учитывая это, чтобы не создавать конфликт, решили не применять вето, но и не подписывать закон.

При обсуждении инициативы эксперты подсчитали возможные последствия и обнаружили значительные экономические потери, которые могли достигать нескольких миллиардов гривен.

Законопроект об отмене перевода часов

В июле прошлого года Верховная Рада приняла в целом законопроект №4201, который предусматривал отмену перехода на летнее время. Это означало, что в последнее воскресенье октября 2024 года в Украине в последний раз перевели часы на зимнее время. Однако в марте 2025 года и в дальнейшем летнее время больше не будет вводиться.

Депутаты аргументировали свое решение негативными последствиями ежегодного перевода часов, в частности значительным ухудшением состояния здоровья граждан в период адаптации, а также отсутствием положительного влияния на энергосбережение.

Еще в 2021 году в докладе европейских парламентариев отмечалось, что изменение времени может вызвать сердечно-сосудистые и иммунные заболевания из-за нарушения биологических ритмов. Кроме того, научные исследования не подтвердили, что сезонный перевод часов способствует экономии энергоресурсов.