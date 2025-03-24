Будет ли летнее время? Подписал ли Зеленский закон об отмене перевода часов

В Украине ежегодно дважды меняют время - весной переходят на летнее, а осенью возвращаются к зимнему. Такая система до сих пор действует в большинстве европейских стран, хотя вопрос ее целесообразности уже длительное время является предметом обсуждений.
Будет ли Украина переходить на летнее время и подписал ли президент Владимир Зеленский закон об отмене перевода часов - читайте в материале РБК-Украина.
В последние годы активно обсуждается возможность отмены перехода между летним и зимним временем. В 2019 году Европейский Союз принял решение предоставить странам-членам право самостоятельно выбирать, по какому времени жить - летнему или зимнему. В Украине этот вопрос также неоднократно поднимался на государственном уровне.
Согласно действующему законодательству, Украина ежегодно переходит на летнее и зимнее время. Однако существует вероятность, что эта практика изменится. Законопроект №4201 предусматривает введение постоянного зимнего времени.
Однако в этом году Украина все еще будет переводить часы на час вперед.
Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон, который должен был отменить сезонный переход на летнее и зимнее время. По данным ВР, законопроект ожидает подписания на столе главы государства с 21 августа 2024 года. Однако президент так этого и не сделал.
В то время BBC Украина со ссылкой на источник утверждало, что подпись Зеленского под законом так и не появится, поскольку срок для его ветирования уже истек. При этом отмечалось, что инициатором законопроекта был глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Учитывая это, чтобы не создавать конфликт, решили не применять вето, но и не подписывать закон.
При обсуждении инициативы эксперты подсчитали возможные последствия и обнаружили значительные экономические потери, которые могли достигать нескольких миллиардов гривен.
В июле прошлого года Верховная Рада приняла в целом законопроект №4201, который предусматривал отмену перехода на летнее время. Это означало, что в последнее воскресенье октября 2024 года в Украине в последний раз перевели часы на зимнее время. Однако в марте 2025 года и в дальнейшем летнее время больше не будет вводиться.
Депутаты аргументировали свое решение негативными последствиями ежегодного перевода часов, в частности значительным ухудшением состояния здоровья граждан в период адаптации, а также отсутствием положительного влияния на энергосбережение.
Еще в 2021 году в докладе европейских парламентариев отмечалось, что изменение времени может вызвать сердечно-сосудистые и иммунные заболевания из-за нарушения биологических ритмов. Кроме того, научные исследования не подтвердили, что сезонный перевод часов способствует экономии энергоресурсов.
При написании материала использовались источники: BBC News Украина, Википедия, Верховная Рада.
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