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Будет ли бензин стоить 60 гривен за литр и от чего это зависит: прогноз на осень

Фото: Цены на бензин могут вырасти до 60 гривен за литр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень цен на АЗС в Украине зависит от мировых цен на нефть. Бензин и дизель будут стоить 60 гривен за литр, если нефть будет дороже 95 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой директор "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook.

Как отметил эксперт, выросшие с 1 июля налоги уже интегрировались в новые цены.

"В настоящее время основным драйвером является мировой рынок, нефть за последние 3 месяца прибавила более 20% с 75 долларов до 95 долларов за баррель вместе с нефтепродуктами (читай - с закупочными ценами украинских трейдеров)", - написал Куюн.

По его прогнозу, если нефть не превысит 95 долларов за баррель, есть надежда удержаться в пределах 60 грн/л по бензину и дизтопливу.

Куюн прогнозирует, что рынок будет вовсю "сопротивляться" уровню 60 гривен, поскольку каждый такой рубеж всегда вызывает шок у потребителя, а соответственно и у рынка.

"Уже есть ощущение сокращения потребления, но хотелось бы дождаться сентябрьской статистики", - добавил он.

Налоги и цены на нефть

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно было привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

По данным Консалтинговой группы А-95", средние цены на АЗС по состоянию на 21 сентября в Украине составляют 54,65 за бензин А-95 (рост по сравнению с концом июня на 10 гривен) и 54,50 гривен за дизельное топливо (рост по сравнению с концом июня на 11 гривен).

Нефть Brent стоит 21 сентября 92,5 долларов за баррель.

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Цены на бензин