Блокируют ли банки карты украинцев за частое снятие наличных: официальный ответ НБУ

Как отмечается в сообщении, отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных - более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что медиа ссылаются на "рекомендации НБУ по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретные документы.

"Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет", - заявили в НБУ.

В пресс-службе добавили, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

Лимиты на переводы

Напомним, с 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в суме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит будет действовать до 1 апреля 2025 года.

В декабре крупнейшие банки подписали меморандум по снижению лимитов на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.

Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

Если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

- по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

- по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска: