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Безопасно ли украинцам сейчас отдыхать в Египте? Вот что нужно знать

Четверг 19 июня 2025 10:06
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Безопасно ли украинцам сейчас отдыхать в Египте? Вот что нужно знать Можно ли сейчас ехать в Египет на фоне боевых действий в Израиле (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Уже много лет Египет остается одним из самых популярных направлений для отдыха среди украинцев. Однако обострение конфликта между Израилем и Ираном вызывает тревогу у многих, кто планирует путешествие в этот регион.

РБК-Украина со ссылкой на издание Metro объясняет, какие регионы в Египте сейчас считаются безопасными для туристов.

Насколько близко опасность к курортам

Несмотря на то, что Египет граничит с Израилем, большинство популярных курортов расположены далеко от зон конфликта.

Например, Шарм-эль-Шейх находится более чем в 2,5 часах езды от ближайшего пограничного города. Другие туристические города, такие как Хургада, Луксор, Каир или Асуан, расположены еще дальше - в основном в центре или южной части страны.

Таким образом, привычные для украинцев места отдыха - сосредоточены вдоль побережья Красного моря - не находятся под прямой угрозой.

В то же время ситуация в Северном Синае остается нестабильной: там действуют ограничения на передвижение, и МИД Великобритании, как и некоторые другие страны, не рекомендуют туда путешествовать.

Однако эта зона расположена в пяти часах езды от туристических курортов, поэтому большинство украинских туристов не пересекаются с ней вообще.

Что говорят правительства и туроператоры

На сегодня большинство туристических компаний продолжают продавать туры в Египет без изменений. Украинский МИД также не выдавал запретов на поездки в основные курортные зоны.

Британский Форин-офис предостерегает только относительно Северного Синая, пограничных зон с Ливией и израильско-палестинского региона, а также некоторых пустынных территорий. Но эти зоны не охватывают Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Асуан, Абу-Симбел или Луксор - именно те, которые являются привлекательными для туристов.

Если ситуация резко ухудшится, и будут введены официальные запреты, тогда туристы смогут бесплатно отменить свои туры. Но пока, из-за отсутствия запретов, страховки также не покрывают отмену поездки по собственному желанию.

Безопасно ли украинцам сейчас отдыхать в Египте? Вот что нужно знатьЕгипет остается безопасным местом для туристов (фото: Freepik)

Что происходит в регионе: коротко о конфликте Израиля и Ирана

Угроза новой войны на Ближнем Востоке действительно существует: недавно Израиль нанес авиаудары по территории Ирана, в частности по ядерным и военным объектам.

Это стало ответом на подозрение, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие, которое Израиль считает прямой угрозой. Иран в свою очередь настаивает, что его ядерная программа имеет мирный характер. В ответ на обстрелы были активированы системы ПВО над Тель-Авивом, а в Израиле погибли мирные жители.

Хотя конфликт разворачивается не на территории Египта, он непосредственно касается его соседей и может иметь косвенное влияние. Однако пока нет признаков того, что Египет станет участником активных боевых действий или что туристические районы окажутся под угрозой.

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