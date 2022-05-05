Чотири речі. Шмигаль розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні з РФ

"Наші збитки - інфраструктурні, економічні, людські - надвисокі. Понад 600 млрд доларів прямих збитків. Понад 5 млн українців вимушені шукати притулок за кордоном. Понад 12 млн українців залишили свої домівки. Третина українського бізнесу зупинилась", - заявив прем'єр-міністр України.

Під час виступу у Польщі Шмигаль заявив, сьогодні наші воїни б’ються "в ім’я Бога, за нашу та вашу свободу".

Що необхідно Україні для перемоги над Росією?

Україна потребує чотирьох речей - зброї, санкцій, фінансування й європейської перспективи:

зброя, аби захистити Україна й усю Європу від Росії;

санкції, аби країна-окупант не мала можливості й надалі фінансувати війну;

фінанси задля підтримки нашої економіки;

євроінтеграція важлива для України, оскільки це є вибір самих українців.

"Сьогодні конференція донорів, тому зосереджусь на питанні фінансування. Україна разом з нашими партнерами по всьому світу готує План відновлення та Фонд відновлення України - United24 Recovery", - відзначив прем'єр.

За словами прем’єра, уряд планує не просто відновити усе, що було знищене Росією, а навпаки - збудувати нову європейську країну.

"Починаючи від зелених технологій до європейських стандартів будівництва. Від агропереробки до самодостатності в енергетиці. Від розвитку ВПК до кліматичної модернізації. Від вільного європейського ринку до новітніх сучасних міських просторів", - зауважив Шмигаль.

Україна, як додав прем’єр, починає відбудовуватись вже сьогодні й прагне якнайскоріше стати членом Європейського союзу.

"Ми розуміємо, які амбітні цілі ставимо. І віримо, що весь світ нам допоможе. Фінансово, законодавчо, креативно, творчо… Кожен з вас може допомогти збудувати свою частинку Країни Мрії - майбутньої України", - заявив прем’єр-міністр.

Уряд створив Фонд відновлення України, до якого можуть долучитися усі охочі - люди, корпорації, країни, організації.

"Ми також створюємо План відновлення України. І пропонуємо кожній державі, кожному регіону, кожному місту долучитись", - зауважив Шмигаль.

Уряд, зі свого боку, напрацьовує параметри відновлення кожного сектору.

"Ми разом визначимо, якими мають бути українські міста та якою має бути українська економіка. Яким технологіям та сферам надається перевага, по яких правилах має працювати бізнес, якою Україна бачить себе в майбутньому. Сучасною, європейською, екологічною та розвиненою", - додав Шмигаль.