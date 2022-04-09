Чотири країни приєдналися до ембарго на експорт високих технологій в Росію

Швейцарія, Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн приєдналися до групи країн, що обмежують доступ РФ до високих технологій. Таке обмеження має підірвати здатність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Таким чином, число країн, що узгодили свій експортний контроль з США, досягло 37. У цю групу також входять країни Європейського Союзу, Японія, Канада і Великобританія.

"Ефективність експортного контролю значно підвищується, коли до нас приєднуються віддані міжнародні союзники і партнери. Чим далі буде розширюватися наша коаліція, тим менше залишиться місць, куди Путін і Кремль можуть звернутися за допомогою", - резюмує заступник Міністра торгівлі США Дон Грейвс.