RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Всі чотири найбільші нафтосервісні компанії припинили інвестиції в Росію

Фото: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes і Weatherford призупинили роботу в Росії (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Всі чотири найбільші нафтосервісні компанії, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes і Weatherford припинили інвестиції в Росію. Останньою стала швейцарська Weatherford.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Після введення санкцій 24 лютого 2022 року ми призупинили поставки і негайно призупинили будь-які нові інвестиції або розгортання нових технологій в Росії. У нас немає активних спільних підприємств або партнерств в Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше американські нафтосервісні компанії Halliburton і Schlumberger заявили, що вони призупинили або зупинили операції в Росії. Це стало результатом санкцій США у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.

Потім до них приєдналася Baker Hughes.

Заяви послідували за масовим відходом підприємств енергетики, роздрібної торгівлі та споживчих товарів, а також за серією заборон Європейського Союзу і США на поставку нафтових технологій в Росію або імпорт її енергетичних продуктів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація