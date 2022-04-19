Четвертий у світі автовиробник припинив виробництво в Росії

Четвертий у світі автовиробник Stellantis заявив, що призупиняє виробництво на своєму російському заводі через логістичні труднощі і санкції, накладені на Москву. Компанія виробляла і продавала в Росії марки Peugeot, Citroеn, Opel, Jeep і Fiat.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Компанія керує заводом з виробництва фургонів в Калузі, приблизно в 201 км на південний схід від Москви, в спільному володінні з японським автовиробником Mitsubishi, який зупинив виробництво на підприємстві на початку цього місяця.
"З огляду на швидке щоденне збільшення перехресних санкцій і логістичні труднощі, Stellantis призупинив свою виробничу діяльність в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій і захистити своїх співробітників", - йдеться в заяві Stellantis.
Stellantis вже призупинив весь експорт та імпорт автомобілів в Росію після вторгнення Москви в Україну, перенісши виробництво в Західну Європу. Він також заявив, що заморожує плани щодо збільшення інвестицій в країну. Виробництво фургонів в Калузі залишилося тільки для місцевого ринку.
Десятки іноземних компаній оголосили про тимчасове закриття магазинів і заводів в Росії або заявили, що залишають країну назавжди після того, як 24 лютого Росія вторгнення в Україну.
Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес заявив в кінці березня, що незабаром групі доведеться закрити завод в Калузі, так як на ньому закінчуються запчастини.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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