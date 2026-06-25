Четвертый по величине НПЗ России остановил работу после удара Украины, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод НОРСИ в Нижегородской области России четвертый по величине в стране, остановил работу после атаки украинского беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным двух источников в отрасли, в результате удара повреждена установка первичной переработки CDU-5.
Ее мощность 12 000 тонн в день , что составляет примерно четверть от общей производственной мощности завода.
Источники добавили, что НПЗ может использовать другие агрегаты, чтобы в ближайшее время возобновить работу. "Лукойл", которому принадлежит завод, на запрос о комментарии не ответил.
Международная товарная биржа Санкт-Петербургского региона (SPIMEX) из среды приостановила продажу дизельного топлива и бензина от НОРСИ.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду сообщил в Telegram, что промышленный объект поврежден обломками беспилотника, два человека погибли. Название объекта он не уточнил.
НОРС расположен вблизи Кстово в Нижегородской области, примерно в 450 километрах к востоку от Москвы.
Предприятие может перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
Годовой выпуск завода – около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 000 тонн битума.
Украина заявляла, что дальнобойные удары по российским энергетическим объектам дронами должны ослабить ключевой источник финансирования войны и "приблизить конфликт к дому россиян".
Путин утверждает, что подобные атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на раскол среди населения.
Напомним, из-за систематических ударов ВСУ по российским НПЗ цены на бензин в России за неделю выросли рекордно за 20 лет .
Москва уже просит у Казахстана 50 тысяч тонн бензина, чтобы снизить внутренний дефицит.