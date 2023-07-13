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Четвертый энергоблок ЗАЕС планируют перевести в состояние горячей остановки, - МАГАТЭ

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Четверг 13 июля 2023 00:46
Четвертый энергоблок ЗАЕС планируют перевести в состояние горячей остановки, - МАГАТЭ Фото: четвертый энергоблок ЗАЕС планируют перевести в состояние горячей остановки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники Запорожской АЭС готовятся в ближайшее время перевести четвертый энергоблок с состояния холодной остановки в горячую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

В свою очередь, после этого пятый энергоблок, который сейчас находится в режиме горячей остановки, будет переведен на холодную остановку для проведения профилактических работ. Другие энергоблоки, как и прежде, остаются в холодном режиме.

Для поддержания безопасности, в том числе обработки жидких радиоактивных отходов, станция использует пар, производимый одним из энергоблоков, находящийся в состоянии горячей остановки.

В МАГАТЭ также отметили, что на территории Запорожской АЭС не была обнаружена взрывчатка, но эксперты получили доступ не ко всем помещениям.

"Эксперты МАГАТЭ в течение последних дней продолжили инспектировать ЗАЭС и не обнаружили мин или взрывчатки, но до сих пор ожидают доступа к крышам третьего и четвертого реакторов, где по доступной информации может быть взрывчатка", - говорится в отчете организации.

В МАГАТЭ также отметили, что два основных водоема для охлаждения реакторов АЭС имеют стабильный уровень воды, который снижается всего на 1-2 см в сутки из-за испарения и использования. По состоянию на 12 июля, электростанция имеет достаточно воды на несколько месяцев.

Ситуация на ЗАЭС

С первых дней полномасштабного вторжения РФ ЗАЭС находится на оккупированной россиянами территории.

Как отметил президент Владимир Зеленский, россияне планируют устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Глава ГУР МО Кирилл Буданов добавил, что враг дополнительно заминировал пруд-охладитель на станции.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не видели доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

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