Понад чверть лікарняних видаються з порушеннями

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Інструкцію порушено у 27,3% випадках

Фонд соціального страхування України упродовж 2018 року здійснив перевірки 207 495 листків непрацездатності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначили в прес-службі, під час перевірок страхувальників (роботодавців) проаналізовано 31 481 лікарняний листок, з яких 27,3% видані з порушенням Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності.

У фонді додали, що аудит здійснюється з метою забезпечення цільового використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та упередження неправомірних виплат. Водночас, проведення перевірок здійснюється за наявності вагомих підстав і законних приводів.

Нагадаємо, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн, що на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 16 січня ухвалив постанову "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік". Згідно з рішенням, видатки Фонду на поточний рік заплановано у розмірі 23,26 млрд грн, дохідна частина з урахуванням залишку коштів на початок року визначена в сумі 23,29 млрд грн.