Четвертая медаль на турнире. Проценко получил "серебро" в прыжках в высоту

Сегодня, 5 марта, украинский легкоатлет Андрей Проценко завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту на Евро в помещении. Это четвертая медаль Украины на турнире

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию в YouTube.

В финал по итогам квалификации отобрали восемь прыгунов. Кроме Проценко, шансы попасть туда еще имел украинец Вадим Кравчук, однако он остановился на высоте 2.14 метра. Конкурентами 34-летнего Проценко стали поляк, бельгиец, швейцарец, два итальянца, нидерландец и немец, который стал вице-чемпионом Европы в прыжках на Евро-2022 на открытом воздухе.

Именно Проценко стал одним из двух прыгунов, взявших следующую планку 2.23 метра с первой попытки. Кроме него, это удалось бельгийцу Тома Кармой, а вот на этом этапе выступления прекратил итальянец Кристиан Фалокки.

В секторе на высоте 2,33 м остались только Проценко и нидерландец Дуве Амельс. Украинец имел только одну попытку, чтобы взять планку, однако ему это не удалось.