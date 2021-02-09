Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №29: Ані Лорак

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 29. Ані Лорак

Ані Лорак: пісні з самого серця

Одна з найсильніших вокалісток сучасності – яскрава, талановита, неперевершена Ані Лорак. Її сильному, неймовірної краси голосу з діапазоном в 4,5 октави, підвладні будь-які музикальні композиції, а щира, неповторна манера виконання співачки вже давно підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Бути на сцені справжньою, співати душею, вірити в любов і нести людям світло – таке творче кредо артистки.

"Я с радістю поділюся з вами всім, що відчуваю", – часто говорить співачка зі сцени. І це не просто слова. В якому б образі не постала Ані Лорак – проникливо ліричному, запальному і рішучому, драматичному або навіть фатальному, – вона пропускає його через серце, наповнює справжніми емоціями, проживаючи пісню від початку до кінця. Відкритість артистки особливо відчувається на концертах: в соціальних мережах фани називають Ані "Дівою з неймовірною енергетикою", а саму атмосферу в залі – "красивою і зворушливою". До багатьох пісень зі свого репертуару Ані сама пише слова та музику, їй дуже близька тема кохання:

Напишу листа, і не віддам тобі,

Хай про це ніхто не знає.

Все втрачає зміст, коли тебе нема,

Жити в тишині звикаю...

…Як живеш, скажи, чи згадуєш мене,

Як сльоза вночі проллється?

Тільки жаль мені, що не почуєш ти

Слів моїх з самого серця...

Це пісня "Напишу листа" з відомого авторського альбому під назвою «Ані Лорак» (2004 р.). По суті, вся творчість Ані – це "слова з самого серця".

…Співачка, якій судилося блискавично підкорювати вершини хіт-парадів, народилася у маленькому містечку Кіцмань на Буковині, краї, який подарував світу багатьох талановитих людей. Цікавим є факт, що Кароліна Куєк (це справжнє прізвище відомої співачки) народилася в тому ж будинку, що й відомий композитор, автор "Червоної рути" Володимир Івасюк. За 30 років до народження Кароліни в цей невеличкий дім-садибу принесли крихітного Володю. Потім батьки маленького Івасюка переїхали в іншу квартиру, а забрати його дитяче ліжечко забули. Через деякий час в Кіцмань направили на роботу дідуся Ані Лорак. Для проживання запропонували декілька варіантів, але йому сподобався будиночок, де раніше жили Івасюки. Коли ж народилася онучка Кароліна, її принесли додому і… поклали в те саме стареньке дитяче ліжечко Володимира! Мабуть вже тоді, в небесних сферах було визначено, що дівчинка матиме особливу зіркову стежину на землі…

На жаль, батьки Кароліни розлучились ще до її народження. Матері було важко утримувати чотирьох дітей, і в 6 років майбутня артистка разом з братом стала вихованкою школи-інтернату в Чернівцях. Маленька Кароліна, яка обожнювала співати, часто виступала в різних вокальних конкурсах в інтернаті і поза його межами, брала уроки музики. Перший значний успіх прийшов до неї в 14 років. В 1992 році Кароліна посіла призове міісце на першому чернівецькому фестивалі "Первоцвіт". Саме тут перспективну юну виконавицю побачив продюсер Юрій Фалеса, який запропонував їй заключити професійний контракт. І їхня, як згодом з’ясується, дуже плідна співпраця розпочалася.

Спочатку юна співачка виступала під справжнім ім’ям Кароліна Куєк, але на порозі великого шоу-бізнесу їй довелося його змінити. На цьому настояв її продюсер: в конкурсі, на перемогу в якому претендувала дівчина, вже була учасниця, яку звали Кароліна. Тож прочитавши ім’я навпаки, Юрій Фалеса запропонував своїй підопічній нове – Ані Лорак. Під цим псевдонімом в березні 1995-го співачка перемогла в дуже престижному на той час телевізійному конкурсі "Утренняя звезда". Цей рік став для Ані справжнім творчим проривом: за підсумками опитування "Нові зірки старого року" вона стає відкриттям 1994 року та нагороджується "Золотою жар-птицею" на Таврійських іграх. На фестивалі "Червона рута" в Криму Ані Лорак виборює друге місце.

Стрімке сходження співачки по сходинах естрадної кар'єри продовжувалось. На початку 1996–го її перший студійний альбом "Хочу летать", витриманий в стилі джаз-рок, випустила англійська фірма "Holy Musik". У цьому ж році вона стає володаркою Гран-прі на Всесвітньому конкурсі молодих виконавців у Нью-Йорку. Далі – тривалі, насичені, але дуже успішні гастрольні тури. Спочатку по великим українським містам, потім – Угорщина, Франція, Німеччина, США.

Глибокий та чуттєвий голос, схожі на смарагди бездонні зелені очі, – і безмежна щирість… Кожна нота, кожне слово, кожний вихід Ані на сцену – це маленьке життя, дійство, яке вона переживає як особисту історію. А передують її виступам дні і ночі, проведені в студії і на репетиціях, написання музики і текстів, безперервний марафон до бажаного звучання. Напружена праця і творчий пошук талановитої вокалістки був відмічений на державному рівні. В 1999 році Ані Лорак було присвоєне звання заслуженої артистки України. До того ж, вона стала наймолодшою серед артистів, удостоєних цього високого титулу (у 20-річному віці). В цьому ж році сталося знайомство Ані Лорак з композитором Ігорем Крутим. Разом вони випустили пісню "Дзеркала" і заключили контракт про співпрацю.

В 2001 році до новорічних свят відбулася прем’єра музичного фільму "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", де Лорак виконала роль головної героїні Оксани. Стрічка мала неймовірний успіх, композиції з неї й досі звучать на радіо і телебаченні. Також в цьому році співачка презентувала новий альбом своїх пісень "Там, де ти є", який вже наступного року за підсумками продаж став "золотим диском".

Одним з найвизначніших досягнень Ані Лорак стала її участь у престижному музичному конкурсі "Євробачення" у 2008 році. Співачка виконала композицію "Shady Lady", музику до якої написав Філіп Кіркоров, і принесла Україні почесне друге місце. Після виступу на "Євробаченні" і без того популярна артистка опинилася на вершині музичного Олімпу. В ефірі радіо і телеканалів звучали пісні з нового альбому "Солнце", який отримав статус платинового, а також приніс нагороду "Золотий грамофон".

За час своєї творчої діяльності Ані Лорак ставала володаркою багатьох престижних титулів ("Краща співачка", "Пісня року", "Найкрасивіша жінка", "Fashion співачка", "Краще концертне шоу") і сотень нагород (Премії МУЗ-ТВ, MUSICBOX, ЖАРА, Вища ліга, BraVo, Fashion People Awards, ZD Awards, EMA та інші). Виступала на сценах найвідоміших світових концертних майданчиків Великобританії, Німеччини, США, Франції, Ізраїлю, Італії, Іспанії, Турції, Мальти, Угорщини, Польщі, ОАЕ, Росії, Білорусі, Латвії, Литви, Казахстану тощо. В її активі два грандіозних шоу – "Кароліна" (2013) і "DIVA" (2018), 16 альбомів, біографічний відеофільм, 50 відеокліпів, а також "золоті" та "платинові" диски.

Хоча Ані і стверджує, що музика є смислом всього життя, вона знаходить час і для інших важливих справ, як наприклад, благодійна діяльність. Вона стала Послом Доброї волі ООН в питаннях СНІДу та ВІЛ в Україні, допомагаючи людям долати цю страшну хворобу. Ані Лорак нагороджена орденом "Святого Станіслава" IV ступеня з врученням їй Офіцерського Хреста «за зміцнення міжнародного авторитету України, високий професіоналізм, високі творчі досягнення, благодійну діяльність та вірність лицарським ідеалам».

Яскравий талант, працелюбність, наполегливість у досягненні мети дозволили Ані Лорак стати справжньою зіркою сцени і ввійти в плеяду найяскравіших світових виконавців популярної музики. Не так давно в Лондоні відбувся престижний захід, присвячений виходу в прокат фільму "Богемська рапсодія". Найкращі музиканти і вокалісти сучасності з 18 країн світу зібралися в Лондоні, аби разом записати попуррі з найкращих хітів легендарної групи Queen. Цієї високої честі була удостоєна і українка Ані Лорак.

…Ані Лорак. Видатна українська співачка, поетеса, композитор, актриса, телеведуча, фотомодель. Срібний призер "Євробачення-2008" в Бєлграді. Володар величезної кількості нагород вітчизняних та міжнародних музичних конкурсів та фестивалів. Вокалістка, яка випустила 5 "золотих" та 2 "платинових" диска. Яскрава і неповторна артистка, творча особистість, яка продовжує дарувати шедеври естрадного мистецтва мільйонам шанувальників в усьому світі.

В 2008 році Ані Лорак було присвоєне високе звання Народної артистки України.

21 березня 2009 року під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2008" Ані Лорак стала володарем Спеціальної премії газети "КП в Україні" - "Кумир українців".

26 березня 2011 року Ані Лорак під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2010" стала володарем почесної Спеціальної нагороди "Зіркове SOLO".

23 березня 2013 року Ані Лорак під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2012" була удостоєна високого титулу "Митець року".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"