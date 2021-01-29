Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №28: Дмитро Ківа

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 28. Дмитро КІВА

Дмитро Ківа: підкорюючи небо

Коли по життю веде мрія, людина здатна досягти будь-яких висот. Видатний авіаконструктор та вчений у галузі літакобудування Дмитро Семенович Ківа закохався у небо з дитинства. Він вчився у школі поблизу Харківського авіаційного інституту, де було багато дітей із сімей викладачів цього навчального закладу. Затамувавши подих допитливий Дмитро слухав розмови про авіацію, особливо захоплюючись конструюванням літаків. Тож вибір майбутньої професії був однозначним: у 1959 році юнак став студентом ХАI.

Дмитро навчався з насолодою, із завзяттям, йому подобалась науково-дослідна робота, він був активним членом студентського конструкторського бюро. Першим науковим досягненням юного винахідника стало створення апарату на повітряній подушці (АПП-3). Він з цікавістю сам змоделював і побудував пристрій, та під час чергового випробування сталося несподіване – відірвався гвинт. На щастя, доля оберігала юнака. Хоча він і отримав безліч травм, та все ж не злякався, не розчарувався в обраній справі. Покликання вело Дмитра далі, у безмежні світи авіаційних винаходів…

Незабутньою подією у житті молодого Дмитра Ківи стала зустріч з легендою українського авіабудівництва Олегом Антоновим. Особливе враження на старшокурсника справив виступ видатного конструктора перед студентством та викладачами інституту у 1963 році, в якому він розповідав про своє бачення перспектив розвитку літакобудування. Як насіння, що падає у зорану землю, слова О.Антонова ще більш розпалили вогонь наукового пошуку, що горів у серці Дмитра. Тож, врешті решт цілком закономірним стало запрошення самого Олега Антонова, який шукав талановитих випускників, до роботи в своє дослідницько-конструкторське бюро (ДКБ). Закоханість у небо, потужний інтелект, природні здібності організатора та менеджера, молодого спеціаліста надзвичайно імпонували метру авіації. У 1979 році він призначив Д.Ківу своїм заступником з легких літаків Ан-2,Ан-3, Ан-14, Ан-28, доручивши одночасно розробляти новий напрямок у літакобудуванні – норми сертифікації та безпеки польотів у відповідності із світовими стандартами. Саме Дмитру Семеновичу належить першість у створенні таких норм в СРСР, а Ан-28 став першим сертифікованим літаком за такими вимогами.

На Авіаційному науково-технічному комплексі імені О.К.Антонова (АНТК) Дмитро Ківа пройшов усі етапи професійного зростання: від молодого спеціаліста до головного конструктора (1987р.), першого заступника генерального конструктора (1991р.), виконувача обов’язків (2005р.) та генерального конструктора АНТК імені О.К.Антонова (2006 р.).

Зміцнити позиції вітчизняного авіабудування та підвищити статус нашої держави у світі – так бачив свою головну задачу керівник провідного авіаційного підприємства Дмитро Ківа. І хоча перші роки незалежності стали найважчими у вітчизняному літакобудуванні, тому що руйнувалися усталені наукові та виробничі зв’язки, Дмитро Семенович зумів зберегти найголовніше – колектив. Адже він як ніхто знав, що успіх справи напряму залежить від кваліфікаціїї представників десятків професій і спеціальностей – інженерів, технологів, конструкторів, учених, які здійснюють дослідження за багатьма науковими напрямками, включаючи аеродинаміку, міцність літальних апаратів, механіку, гідравлику, авіоніку, матеріалознавство тощо. У цей час Дмитро Семенович спрямовував свої зусилля на створення сучасної науково-технічної бази, розширював наукові контакти із провідними установами України. Життя підтвердило, що обраний курс був вірним. Концентрація наукового потенціалу у справі розробки нових модифікацій серії "Ан" та модернізація вже випробуваних зразків, дозволила вийти вперед у просуванні вітчизняної авіатехніки на світових ринках.

Дмитро Семенович Ківа особисто брав участь у створенні всіх "Анів". Під його керівництвом були введені в експлуатацію багатоцільові літаки Ан-3, Ан-28, Ан-32,Ан-38, Ан-74 та їхні модіфікації; середній транспортний літак Ан-70, важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрія", регіональні пасажирські літаки Ан-140 та Ан-148.

У 2010 році Д.Ківа став Президентом-Генеральним конструктором Державного підприємства "АНТОНОВ". Він керує діяльністю 50 різних випробувальних комплексів, лабораторій і стендів, які відпрацьовують конструкції майбутніх літаків та гарантії їхньої надійності. Його зусиллями ДП "АНТОНОВ" перетворилося на справжнього лідера вітчизняної авіапромисловості. Тут швидко впроваджуються нові технології та наукові ідеї, використовуються "ноу-хау". Підприємство з успіхом вводить в практику сучасні інформаційні технології. Першим літаком, що був повністю сконструйований за допомогою «цифри», став Ан-148. Це забезпечило скорочення строків його виробництва та відкрило шлях до використання цифрових технологій на етапах серійного виробництва. На підприємстві проводяться аеродинамічні дослідження, випробування з міцності конструкцій. ДП "Антонов" також стає лідером у використанні полімерних композитних матеріалів.

Дмитру Семеновичу вдалося створити розгалужену систему міжнародних зв’язків та інтегрувати серійне виробництво "Анів" у багатьох країнах світу. Паралельно здійснювались багатопланові спільні проекти. Значного розвитку отримала співпраця з підприємствами Ірану, Індії, Китаю, Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії. А про те, що українські "Ани" отримали міжнародне визнання, засвідчило те, що вони почали літати у більш ніж 80 країнах світу! Їх конкурентоздатність на світовому ринку була поза всякими сумнівами, адже ці літаки були здатні виконувати польоти в будь-яких екстремальних умовах – у холодному Заполяр’ї, спекотному вологому кліматі або на високогір’ї. Так, Ан-148-100, розрахований на 80 місць, довів свою придатність до польотів у диапазоні температур від -55 до +45 градусів, а турбогвинтівний Ан-140, на 52 місця, успішно працював в умовах морозної Якутії, виконуючі посадки на різні типи ґрунтів.

Особливою гордістю вітчизняного літакобудування став розвиток і модернізація відомих на весь світ важких транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" та Ан-225 "Мрія". Для їх використання у міжнародних перевезеннях – комерційних, військових, гуманітарних – було проведено переобладнання двигунів та навігаційного устаткування, переглянуті екологічні характеристики. Загалом, робота по організації транспортних перевезень завжди була у центрі уваги Дмитра Ківи. Він створив спеціальний підрозділ під назвою "Авіалінії Антонова", який широко спеціалізувався на перевезенні міжнародних вантажів. На рахунку цього транспортного підрозділу абсолютно унікальні перевезення: трансформатор вагою 175 т з австрійського міста Лінц до американського Х’юстона; генератор масою 187,6 т з Франкфурту (Німеччина) до Єревану (Вірменія); будівельна техніка вагою 247 т із Праги (Чехія) до Ташкенту (Узбекістан) та інші. Завдяки зусиллям Д. Ківи "Авіалінії Антонова" отримали статус національної авіакомпанії, а США надали їй "п’ятий ступінь свободи", дозволивши виконувати внутрішні рейси з перевезення вантажів на замовлення американських кампаній. Загалом Д.Ківа домігся підписання довгострокових угод на перевезення вантажів з урядами 18 країн світу.

В пріоритеті у Дмитра Ківи були також літаки спеціального призначення, яких на ДП "АНТОНОВ" було розроблено біля 80(!). Так, протипожежний Ан-32П, модернізований на базі Ан-32, став єдиним у світі літаком, що міг виливати на вогонь відразу 8 т протипожежної рідини та доставляти у місця пожеж рятівників, вантажі, евакувати потерпілих, вести моніторинг зони лиха. Серед спеціальних літаків користувався популярністю морський патрульний літак, призначений для берегової служби охорони Ан-74МП, та медичний літак Ан-74ТК-100С, що мав усе необхідне устаткування для термінового лікування хворих та їх швидкої доставки до медичних закладів.

Розвиваючи високі технології, ДП "АНТОНОВ" тісно співпрацював з Національною академією наук України, науково-дослідними інститутами та університетами, сприяв підготовці наукових кадрів. Звичайно, натхненником цього дуже важливого напрямку роботи був його керівник, який все своє життя присвятив розробці і вдосконаленню авіаційних технологій. Дмитро Семенович Ківа – доктор технічних наук (1990 р.), професор, член-кореспондент Національної академії наук України (2006 р.). Він є автором близько 100 наукових робіт, має 16 авторських свідоцтв і патентів у галузі розробки пасажирських, вантажних та багатоцільових літаків, досліджень з конструктивних і технологічних рішень, розробок методів забезпечення високої надійності, безпеки і ресурсу літаків.

…Дмитро Ківа. Видатний авіаконструктор, який вніс унікальний внесок у розвиток вітчизняної авіаційної галузі. Невтомний вчений, що дослідив і впровадив у життя багато винаходів і технологічних рішень. Наполегливий і рішучий керівник, який вивів очолювану ним установу у лідери світового літакобудування. Людина багатогранного таланту, яка зробила все, аби Україна мала славу авіабудівної держави міжнародного рівня.

У 2004 році Дмитро Ківа був удостоєний найвищого державного звання "Герой України" з врученням ордена Держави. Також він нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеню та Орденом "За заслуги" I, II та III ступенів.

Дмитро Ківа - заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1994), Лауреат премії імені О.К.Антонова Національної академії наук України (2002).

21 березня 2009 року Дмитро Ківа на урочистій церемонії вручення премії "Людина року-2008" був удостоєний високого титулу "Промисловець року".

24 березня 2012 року Дмитро Ківа, як Президент-Генеральний конструктор Державного підприємства "Антонов", на урочистій церемонії вручення премії "Людина року-2011" отримав престижну нагороду у номінації "Національна торговельна марка року-2011".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"