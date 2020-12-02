Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №21: Віталій Кличко

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, «Людина року» активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 21. Віталій Клико

Непереможний "Доктор залізний кулак"

"Доктор залізний кулак" – так величають у всьому світі видатного українського боксера Віталія Кличка. Один з кращих важкоатлетів світу, він провів 47 поєдинків на професійному рингу, 45 з яких закінчилися його перемогою. В 1999 році був внесений в Книгу рекордів Гіннеса як перший чемпіон світу в надважкій ваговій категорії, який виграв 26 боїв нокаутом, для чого йому знадобилося найменша кількість раундів. У цьому досягненні він обійшов навіть легендарного Майка Тайсона, ще раз довівши, що прізвище "Кличко" він носить недаремно. Адже у перекладі з німецької "клич" означає удар, а "ко" в боксі – "перемога нокаутом".

Народився майбутній видатний спортсмен в невеликому селищі Біловодськ в Киргизстані. Батько Віталія був військовим, тому родині доводилося часто переїжджати. З 1985 року сім’я стала жити в Україні. З дитинства хлопцю подобався спорт і він перепробував декілька видів єдиноборств. В підсумку його вибір припав на кікбоксінг, в якому він досяг чималих успіхів. Шість разів Віталій ставав чемпіоном світу (двічі серед аматорів і чотири – серед професіоналів). Але в 1995 році вже відомий кікбоксер вирішив залишити цей вид спорту і перейти в бокс, яким на той час активно займався його молодший брат Володимир. Згодом обидва брати укладають контракт із гамбурзькою промоутерськоюкомпанією "Universum Box Promotion" і починають тренуватися під керівництвом німецького тренера Фріца Здунека.

Свій перший професійний боксерський поєдинок Віталій Кличко провів 16 листопада 1996 року в Гамбурзі проти американця Тоні Бредхема. У першому ж раунді американець опинився в нокдауні, а в другому був нокаутований. Так, с самого початку спортивної кар’єри Віталія почав формуватися його фірмовий стиль швидкого і потужного боксера-нокаутера або, як кажуть у цьому виді спорту, панчера. До речі, найшвидший бій Віталія відбувся з американцем Майком Еклі. "Доктор залізний кулак" дозволив противнику протриматися на ногах цілих 20 секунд, а потім звалив його першим же ударом.

У 1998 Віталій став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. У жовтні 1998 року нокаутував у Гамбурзі Маріо Шиссера в бою за вакантний титул чемпіона Європи, а в червні 1999 року відібрав в англійця Гербі Гайда чемпіонський пояс за версією WBO.

У листопаді 2000 року Віталій Кличко провів бій проти дуже стійкого німця Тімо Хоффманна. Наполегливо пресингував суперника увесь бій, але Хоффман витримав бій до кінця. Це був перший поєдинок, який Кличко виграв не нокаутом, а за очками. В наступному році боксер в першому ж раунді нокаутував відомого американця Орліна Норріса у бою за інтерконтинентальний титул WBA. Правда, при цьому отримав травму та близько 10 місяців не виходив на ринг.

На початку кар’єри братів Кличко багато хто мав сумніви, що українські велетні (зріст Віталія – 201 см, а у Володимира – 198 см) досягнуть якихось вагомих успіхів. Проте вони не врахували напористості і сили духу братів. По-перше, вони завжди вірили в себе і підтримували один одного. По-друге, коли один з них програвав, другий через деякий час виходив в ринг і по-спортивному «розбирався» з суперником. Так сталося у грудні 2001 року, коли Віталій провів бій проти переможця свого брата американця Роса П'юріті. У 11 раунді бій було зупинено, оскільки П'юріті отримав безліч потужних ударів і вже не міг захищатися.

В листопаді 2002 року Віталій вдруге захистив титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA, перемігши американця Ларрі Дональда.

21 червня 2003 року на спортивній арені "Staples Center" в Лос-Анджелесі відбувся бій з легендою важкої ваги Ленноксом Льюїсом. На початку бою Кличко ледь не відправив опонента у нокдаун, проте Льюіс вистояв. На жаль, унаслідок сильного розтину лівої брови у Віталія головний лікар зупинив бій у перерві між шостим та сьомим раундами. Перевага в рахунку на той час була на боці В.Кличка. На думку суддів, він виграв чотири з шести проведених раундів, і загальний рахунок становив 58:56 на користь українського боксера. Та через зупинку поєдинку перемога дісталася Льюїсу, хоча Віталій був абсолютно не згоден з таким рішенням. Усі чекали продовження протистояння двох великих боксерів. Але реванш так і не відбувся – Льюїс завершив кар'єру. А от сходження на спортивний Олімп Віталія Кличка навпаки тільки набирало обертів.

Протягом 2003–2005 років відомий у всьому світі важковик отримує ряд яскравих, видовищних перемог технічним нокаутом у боях з такими сильними спортсменами, як канадієць Кірк Джонсон та британець Денні Уільямс. "Удар Кличко, як шматком сталі по обличчю. Він дуже гарний боксер", – так відгукнувся про свого суперника переможений Уільямс.

Ім’я Віталія Кличка звучить в усьому світі, кожний його вихід у ринг збирає захоплену багатомільйонну аудиторію. Та після переконливої перемоги над Коррі Сандерсом, ставши чемпіоном світу за версією WBC, в листопаді 2005 року Віталій заявив про закінчення спортивної кар’єри. Окрім інших обставин на це рішення вплинули також травми, отримані боксером.

Та на щастя величезної кількості шанувальників "Доктора залізний кулак" через три роки він знову повернувся у великий спорт. Про те, що український боксер перебуває в чудовій формі, засвідчила впевнена перемога Віталія над Самюелем Пітером, якої він досяг, як завжди, технічним нокаутом. Так само закінчився і ювілейний (сороковий) поєдинок уславленого важковика з поляком Альбертом Сосновським. Доставив багато емоцій своїм вболівальникам Віталій Кличко також гучними перемогами над такими відомими спортсменами, як Хуан Карлос Гомес, Шенон Брігс, Одланьєр Соліс, Томаш Адамек, Дерек Чисора та Мануель Чар. Останній свій бій Віталій Кличко провів у 2012 році. Після цього він розпочав нову, тепер вже політичну кар’єру, отримавши більшість голосів виборців на дуже важливу посаду київського міського голови.

…Легенда світового та українського боксу – Віталій Кличко. Один з найкращих боксерів-нокаутерів сучасності, два поєдинки якого увійшли в рейтинг топ-50 найкращих боїв за всю історію цього виду спорту. Непереможний важкоатлет, який отримав неймовірну кількість титулів і потрапив до книги рекордів Гіннеса. "Вічний чемпіон світу в суперважкій вазі" за версією WBC. Видатний спортсмен, який вніс вагомий внесок у розвиток вітчизняної школи боксу та зміцнення міжнародного авторитету України у світі.

У 2004 році Віталій Кличко був удостоєний найвищого державного звання "Герой України" з врученням ордена Держави. Він повний кавалер Ордену «За заслуги», а також нагороджений Орденом "За мужність" І ступеню (2004).

12 березня 2005 року видатний спортсмен Віталій Кличко на урочистій церемонії вручення премії "Людина року-2004" був удостоєний високого титулу "Спортсмен року".

26 березня 2011 року під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2010" Віталій Кличко став володарем Спеціальної премії газети "КП в Україні" - "Кумир українців".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"