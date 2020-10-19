Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №16: Тамара Гвердцителі

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 16. Тамара Гвердцителі

Cпівачка найтонших душевних струн

Незрівнянна, дивовижна, загадкова, вишукана Тамара Гвердцителі. Цю виконавицю, начебто створену з найтонших духовних матерій, шанувальники в усьому світі вже давно величають Царицею вокалу. На якій би мові не звучала пісня, домінуючими залишаються неповторний голос і щирість Тамари, які не можуть залишити байдужими жодне серце. Для цього їй не потрібні ні бек-вокалісти, ні підтанцьовки, ні пишні декорації. Коли на сцені з’являється Гвердцителі, зал завмирає: розпочинається справжнє вокальне драматичне дійство, яке захоплює і тримає до останньої ноти її чудового контральто.

…Народилася майбутня співачка в столиці Грузії, в Тбілісі. Батьки дали їй ім’я Тамріко, але всі називали Тамарою, і саме так вона відома численній армії шанувальників її таланту. З самого раннього віку дівчинка виявляла великий інтерес до музики. Її мати – Інна Кофман, вчителька російської мови та літератури, всіляко підтримувала захоплення доньки: вчила з нею пісні, підбирала мелодії на піаніно. Унікальний співочий талант Тамари проявився дуже рано: у три роки дівчинка дебютувала на телебаченні. А коли через два роки маленька виконавиця здавала вступні іспити до музикальної школи при тбіліській консерваторії, з’ясувалося, що у неї абсолютний слух.

Коли Тамарі було тільки дев’ять років, її запросили до вокально-інструментального ансамблю "Мзіурі" (у перекладі "Сонячний") під керівництвом Рафаела Казаряна. Це було напрочуд цінним досвідом для починаючої співачки. Вона навчилася невимушено триматися на сцені перед декількома тисячами глядачів.

Після закінчення середньої школи, Гвердцителі стала студенткою тбіліської консерваторії по класу "фортепіано і композиція". Але заняття вокалом не залишила і продовжувала виступати з колективом "Мзіурі". Крім того вона стала приймати участь у численних вокальних конкурсах. У 19 років Тамара зайняла друге місце на всесоюзному фестивалі в Дніпропетровську і перемогла на міжнародному конкурсі "Червона гвоздика" в Сочі. Пісні "Музыка" та "Цвети, земля моя" зробили молоду виконавицю відомою не тільки в Грузії, а й в усьому Радянському Союзі.

В 1982-му році Тамара представила свій перший альбом, який назвала "Дебют. Тамара Гвердцителі". Успіх мала й друга платівка "Музика: співає Тамара Гвердцителі". Але справжній професійний злет юної Тамари відбувся на відомому в усьому світі конкурсі "Золотий Орфей", який проводився в Болгарії. Вона стала переможницею, а її ім’я миттєво стало популярним серед слухачів Європи. Як наслідок, молоду виконавицю одразу запросили на престижні музичні фестивалі в Італії (Сан-Ремо) та Польщі (Сопот).

В 1989 році співачка записала на касету пісню к відомому французькому кінофільму "Шербурзькі парасольки" і передала її автору, композитору Мішелю Леграну. Касета дійшла до Леграна тільки через два роки, і він, вражений чудовим сильним голосом, запросив Гвердцителі у столицю Франції. На концерті перед трьохтисячним залом "Олімпії", метр музики представив Тамару: "Париж! Запам’ятай це ім’я!". Гвердцителі підкорила французьких меломанів з першої ноти. Декілька років артистка жила і виступала во Франції, співпрацюючи також з відомим композитором Жаном Дрежаком.

Серед інших значущих віх творчого життя талановитої співачки – виступи з ансамблем музиканта Олексія Козлова в "Карнегі-хол" в Нью-Йорку в 1995 році, концерт "Мішель Легран представляє Тамару Гвердцителі (Нью-йорк, дуети з Леграном, пісні з фільму "Шербурзькі парасольки", грузинські, російські народні пісні, романси) в 1996 році. В 2001-2003 роках – виходить цикл сольних програм "Музика без кордонів" у супроводі ансамблю "Музика".

Творчість Тамари Гвердцителі вже багато років викликає захоплення численних фанів по всьому світу. Окрім рідної грузинської вона співає ще й на російській, українській, англійській, французькій, італійській, німецькій, іспанській мовах та на івриті. Справжніми шедеврами в її репертуарі стали пісні "Как молоды мы были", "Осенний романс", "Молитва", "Зажгите свечи", "Мамины глаза", "Памяти Эдит Пиаф", "По небу босиком", "Колокол", "Дети войны", "Памяти Карузо", "Вечная любовь" та багато інших. Деякі пісні вона виконує під власний акомпанемент на фортепіано.

Тамара Гвердцителі була і залишається дуже популярною в Україні. Крім концертів, співачка брала участь у спецпроектах на телебаченні. Неодмінно Гвердцителі виступала у заходах, пов’язаних з ім’ям видатного поета-пісняра Юрія Рибчинського. Він є одним із найулюбленіших авторів Гвердцителі, зокрема одного з найяскравіших її хітів "Віват, король!". Яскравим і переконливим був виступ Тамари у ролі Жанни д’Арк в рок-опері "Біла ворона" композитора Геннадія Татарченка на слова Юрія Рибчинського. В постановці вона співала композиції "Спасибо, жизнь" та "Свобода". З Україною її пов’язує і співпраця з відомим оперним тенором Володимиром Гришком, з яким на сцені Дніпропетровського оперного театру у 2011-2012 роках у опері Бізе "Кармен" Тамара виконувала партію головної героїні. Також на цій же сцені у 2010 році вона співала у дуеті з міланським баритоном Джованні Рібікьєзу.

Різностороння віртуозна співачка заявила про себе і в якості талановитого композитора. Ліричністю і глибиною запам’яталася написана нею музика до пісні "Посвящение женщине" на вірші М.Цвєтаєвої, композиція "Моя любовь Пиаф".

Окрім музичної кар’єри, Тамара Гвердцителі має кінематографічний досвід. Її запрошували на знімальний майданчик стрічок і серіалів, але самою вдалою стала роль другого плану в фільмі "Дом образцового содержания". Однак все ж таки більш за все артистку люблять за її унікальний співочий талант. Красива, шляхетна, з гордою поставою справжньої грузинки, вона володіє якоюсь магічною силою впливу на слухачів. На її концертах люди різного віку переживають емоції, які неможливо забути. А пісні в її виконанні викладені на YouTube, збирають десятки тисяч захоплених коментарів. Ось деякі:

"Мені 20, і я до глибини душі обожнюю як творчість, так і саму особистість Тамари Гвердцителі. Я люблю її пісні, її манеру виконання. Я вражена тим, як щиро Тамріко переживає кожний твір, як вона вміє донести свої переживання до слухачів…"

"Найкраща співачка у світі! Цариця Тамара, Ви муза пісень, які передають найтонші грані душі".

"Для Тамари треба на YouTube зробити кнопки "суперлайк" або "мегалайк".

"Браво, дорога Тамріко! Слухаючи твій дивовижний незрівнянний голос, мені хочеться чути його вічно. Дякую, що ти є на землі!"

…Тамара Гвердцителі. Співачка з унікальним, рідкісної краси та сили голосом. Виконавиця, чий професіоналізм та віртуозність завоювали славу і визнання в усьому світі. Композитор, чиї талановиті твори стали популярними. Артистка зі своїм неповторним стилем і манерою виконання, яку обожнюють і чекають в усіх куточках земної кулі. Її ім’я - це гордість і вокальний бренд естрадного і оперного мистецтва світового рівня.

В 1991 році Тамарі Гвердцителі було присвоєне звання народної артистки Грузинської РСР, в 2004 році вона стала народною артисткою Російської Федерації.

9 березня 2003 року під час урочистої церемонії вручення премії «Людина року-2002» видатна співачка Тамара Гвердцителі стала володарем престижної Міжнародної премії "За видатний внесок у розвиток культури та мистецтва".

26 березня 2011 року Тамара Гвердцителі під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2010" стала володарем почесної Спеціальної нагороди "Зіркове SOLO".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"