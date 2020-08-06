Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №9: Віктор Ющенко

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма «Людина року»

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 9. Віктор Ющенко

Державний будівничий

Ю-щен-ко, Ю-щен-ко! – скандував багатотисячний мітинг на київському Майдані Незалежності. Слова луною відносило далі і здавалося, що безмежне море у помаранчевих стрічках і прапорах хвилями розносить цю потужну енергію народного волевиявлення по всій Україні. На сцені, встановленій на майдані, кандидат в Президенти Віктор Ющенко стояв разом з однодумцями. У помаранчевому шарфі, приклавши руку до серця, разом з ними він співав гімн…

Помаранчева революція. У листопаді 2004 року люди повстали проти брехні і фальсифікацій, ігнорування їхніх думок і бажань, зловживання владою чиновників і олігархів. Віктор Ющенко, перемогу якого у другому турі президентських виборів було фактично нівельовано у вкрай брудних і нечесних перегонах, став уособленням сподівань на зміни і справедливість мільйонів громадян. Народ виборов своє право на власну волю. На найвищу посаду в державі Ющенко прийшов прямо з Майдану.

Президентство Віктора Ющенка прийшлося на роки національного піднесення. Атмосфера Майдану і перемога демократичних цінностей, усвідомлення народом права вимагати гідного до себе відношення, – слугували добрим підгрунтям для політики консолідації прогресивних сил суспільства, духовного відродження, культурної єдності, створення єдиної помісної православної церкви.

Під час перебування Ющенка на найвищій посаді були збільшені державний бюджет та золотовалютні резерви НБУ, закріплено свободу слова та свободу вибору, розширене фінансування ключових соціальних програм. Глава держави виступив ініціатором благодійницьких проектів допомоги багатодітним родинам та дітям-сиротам, які підтримали представники великого бізнесу.

У зовнішній політиці безальтернативним стратегічним курсом Віктора Ющенка стала європейська та євроатлантична інтеграція. За чималих зусиль Президента країна вступила в Світову організацію Торгівлі (СОТ). Також розпочалися перемовини щодо надання Україні безвізового режиму.

Значною складовою діяльності третього Президента стали активація інтересу до національної історії та відновлення історичної пам’яті. Відкрив двері для відвідувачів Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська слава", відбулася реставрація палацу Кирила Розумовського, відбудована резиденція Богдана Хмельницького у Чигирині. Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом українського народу.

Величезний міжнародний авторитет Віктора Ющенка працював на позитивний імідж України у світі, створював умови для залучення іноземних інвесторів.

…Народився Віктор Ющенко у селі Хоружівка на Сумщині. По закінченню Тернопільського фінансово-економічного інституту працював помічником головного бухгалтера колгоспу, потім у районному відділенні Держбанку. З успіхом піднімався сходинками економічної кар’єри, згодом переїхавши до столиці. В грудні 1987 року завдяки запрошенню видатного фінансиста Вадима Гетьмана отримав керівну посаду в київському відділенні Агропромбанку СРСР.

Досвід і здібності Віктора Ющенка одразу виявилися затребуваними в незалежній Україні. З 1992 року – він перший заступник голови правління Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна". А через рік Ющенко став головою Національного банку України, змінивши на цій посаді Вадима Гетьмана, який особисто його рекомендував. Вадим Петрович не помилився – за шість років на цій посаді талановитий "перший банкір" зробив дуже багато. Перш за все, з успіхом пройшла грошова реформа: країна отримала національну валюту – гривню. Була створена Державна скарбниця, почалось будівництво Банкнотно-монетного двору. Також главі НБУ разом з Кабміном вдалося приборкати фінансову кризу 1998 року, відвівши країну від фінансової прірви. У дні кризи були мобілізовані усі сили Нацбанку. Робота йшла в умовах, близьких до бойових, до 2-ї години ночі. Завдяки енергії і професіоналізму Віктора Андрійовича удар кризи Україна витримала.

Заслуженою оцінкою плідної діяльності Віктора Ющенка стало його визнання у 1997 році за рейтингом впливового фінансового журналу Global Finance одним з шести найкращих банкірів світу.

Через рік Віктор Ющенко захистив дисертацію в Українській академії банківської справи, отримавши наукову ступінь кандидата економічних наук.

Наполегливість, професіоналізм та лідерські якості Віктора Ющенка дозволили йому наприкінці 1999 року очолити Кабінет Міністрів України. Розпочалася реалізація урядової програми "Реформи заради добробуту", яка сприяла позитивній динаміці в економіці. Вдалося радикально змінити механізм розрахунків і платежів у центральний та місцеві бюджети, відмовитися від бартеру і запозичень, оздоровити ситуацію на енергоринку, суттєво збільшити надходження в бюджет, витрати на соціальні потреби. За рік у країні була ліквідована бюджетна заборгованість із заробітної плати, пенсій та стипендій. Під час прем’єрства Ющенка був реформований аграрний сектор, завдяки чому колгоспна система була ліквідована, а земля "розпайована" між селянами.

В січні 2002 року починається політична кар’єра Віктора Ющенка. Він очолює виборчий блок "Наша Україна", яка на парламентських виборах у березні того ж року отримала 24,7% голосів виборців. В.Ющенко став головою найбільшої парламентської фракції "Наша Україна".

У 2004 році Віктор Андрійович стає кандидатом від опозиційних сил на посаду Президента України, хоча формально йшов на вибори як самовисуванець. Голосування супроводжувалося масовими фальсифікаціями від влади. Ігнорування Центральною виборчою комісією справжніх результатів виборів сприяло масовому народному обуренню, яке увійшло в історію як Помаранчева революція. В результаті повторного туру голосування, Ющенко переміг і був офіційно оголошений третім Президентом України.

…Віктор Ющенко. Людина, яка відома в усьому світі як символ боротьби за демократію і свободу в Україні, фото якого під час Помаранчевої революції були надруковані на перших шпальтах всіх провідних світових медіа. Фахівець-економіст найвищого гатунку, завдяки діям якого країні вдалося уникнути дефолту. Реформатор, який знав, що робити для позитивної динамики в економіці, і досягав результатів. Банкір, що увійшов свого часу до шістки найкращих в світі. Президент, який зробив вагомий внесок у державне будівництво та зміцнення міжнародного авторитету країни. Нарешті, справжній патріот, для якого доля України завжди була найвищої цінністю і сенсом життя.

Віктор Ющенко нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Він заслужений економіст України (1997), Лауреат Державної премії України (1999). Також має численні міжнародні нагороди.

7 березня 1998 року Віктор Ющенко під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-1997" був удостоєний високого титулу "Банкір року".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"