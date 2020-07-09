Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №5: Сергій Бубка

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 5. Сергій БУБКА

Король стрибків з жердиною

Ця епохальна спортивна подія трапилася в 1985 році під час чемпіонату світу. Стадіон ім. Жана Боуена у передмісті Парижу був заповнений вщент. Всі хотіли побачити виступ радянського легкоатлета Сергія Бубки, чиї фото красувались на перших шпальтах ранкових газет. Публіка чекала нового рекорду, а ще більше – дива. Адже мова йшла про стрибок заввишки …6 метрів. Така планка не підкорювалася ще нікому в світі! Коли на доріжку вийшов Сергій, стадіон завмер. Чутно було тільки голоси суддів та асистентів, які встановлювали планку на неймовірній шестиметровій висоті. Тисячі очей стежили, як розбігшись на шаленій швидкості, спортсмен із жердиною злітає над землею. Це була його остання, третя спроба… Є! Висоту взято! Ще долі секунд і стадіон стоячи вітає нового спортивного кумира. Через декілька годин про нього заговорив увесь світ.

…В секції по стрибкам з жердиною Сергій Бубка опинився завдяки своєму другу, Сергію Малахову. Той познайомив 11-ти річного товариша із тренером легкоатлетів Віталієм Петровим, який зумів розпізнати в худенькому хлопцеві неабиякий природний талант. Тож коли тренеру довелося з сім’єю переїжджати в Донецьк, він взяв з Луганська своїх найкращих учнів. Кращим серед кращих був 16-річний Сергій Бубка.

Донецька база для підготовки жердинників була дуже солідна, а графік тренувань вкрай щільним. Уроки юний атлет вчив прямо в трамваї, по дорозі зі школи в спортзал і назад. Та незважаючи на це, школу закінчив без трійок. На тренуваннях Сергій викладався більше, ніж на 100 відсотків. І дуже скоро наполегливість і завзятість юного спортсмена почали приносити результати. У 1980-му році він став чемпіоном країни серед юнаків, виконавши норматив майстра спорту. Після ще кількох успішних стартів наставники молодіжної збірної СРСР включили Бубку в команду для поїздки на турнір легкоатлетів соціалістичних країн, що проводився на Кубі.

Кар’єра молодого легкоатлета розвивалася стрімко. Вже в 19 років юний Бубка взяв "золото", та ще й на першому в історії чемпіонаті з легкої атлетики, який відбувся в Хельсінки. Це було настільки несподівано, що деякі спортивні критики списували цей успіх на випадковість. Але новий "король жердини" Сергій Бубка вже впевнено зійшов на спортивний престол.

Крок за кроком Сергій наближався до підкорення світового рекорду – 5 м 83 см. Нарешті в США, під час участі в "Іграх під дахом" – серії турнірів, організованих Американським Атлетичним конгресом, – йому це вдалося. Три перемоги з чотирьох можливих, найвище світове досягнення для залів, звання кращого зарубіжного спортсмена зимового легкоатлетичного сезону Америки – такі результати показав молодий жердинник. "Лос-Анджелес таймс" писала: "Бубка – феноменальний стрибун, просто незбагненний. Він представник нового майбутнього покоління жердинників. Він змушує нас переглянути усталені уявлення про самі можливості людини. Якщо комусь і пощастить підкорити в найближчому майбутньому 6-метрову висоту, то Бубка – претендент номер один".

Прогнози справдилися. Свій перший світовий рекорд спортсмен встановив в 1984 році у Братиславі – 5 м 85 см. Через тиждень в Парижі вже було 5 м 88 см. Третій світовий рекорд за один місяць у виконанні Бубки побачив Лондон 13 липня – 5 м 90 см. І нарешті, рівно через рік в Парижі він перший в світі зробив історичний стрибок на 6-ти метрову висоту.

"Все в житті треба заробляти працею, талантом і здібностями. Навіть везіння", – цей вислів Сергія Бубки завжди допомагав йому досягати вершин. За одинадцять років Бубка підняв свій особистий рекорд на 43 см, а світовий рекорд – на 32 см, довівши його до фантастичної позначки 6м 15см. До нього таких унікальних результатів в цьому виді спорту не мав ніхто.

Ім’я Сергія Бубки вже давно вписано в Книгу рекордів Гіннеса як людини, яка має найбільшу кількість рекордів світу в легкій атлетиці. Він 35-кратний рекордсмен світу, шестикратний чемпіон світу, Олімпійський чемпіон, тричі визнавався кращим спортсменом світу. Рекордний показник в 6 м 15 см 1993 року Сергія Бубки для закритих залів більше двадцяти років був неперевершеним. А абсолютний світовий рекорд 6 м 14 см для відкритих арен і досі не зміг поліпшити жоден спортсмен на планеті.

Закінчивши спортивну кар’єру, видатний легкоатлет продовжує сприяти розвитку українського спорту вже в іншій ролі. В рідному Донецьку він створив «Клуб Сергія Бубки», який є постійним опікуном багатьох дитячих спортивних шкіл та засновником міжнародного турніру "Зірки жердини". Сергій Бубка – член Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету, перший віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). З 2005 року Сергій Назарович очолює Національний олімпійський комітет України. Він докладає багато зусиль, аби українські спортсмени гідно представляли нашу державу на самих високих спортивних форумах світу. Опікується він також пропагандою спорту і здорового способу життя серед української молоді.

…Сергій Бубка. Найвідоміший рекордсмен, людина-легенда, гордість і слава українського спорту. Його мужності, сміливості і майстерності стоячи аплодували стадіони Братислави, Парижа, Лондона, Рима, Вільнюса, Мілана, Лос-Анджелеса. Колишній президент Міжнародного олімпійского комітета маркіз Хуан Антоніо Самаранч назвав українського атлета найвидатнішим спортсменом сучасності.

Мало хто удостоюється пам'ятника за життя, але Сергій Бубка своїми перемогами надихнув українських митців. У центрі Донецька в 1999 році встановлена бронзова скульптура спортсмена з жердиною, який готується до стрибка. Постамент має символічну висоту – 6 м 15 см.

Заслужений майстер спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, Сергій Бубка – єдиний спортсмен-легкоатлет, якому присуджене високе звання Герой України. Він повний кавалер Ордену "За заслуги", нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого III,IV та V ступенів, Почесною відзнакою Президента України.

7 березня 1998 року під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-1997" Сергій Бубка був удостоєний високого титулу "Спортсмен року".