Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №3: Леонід Кучма

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще - зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 3. Леонід Кучма

Президент двох каденцій

Масштаб особистості вимірюється часом. Особливо, якщо ця особистість – президент країни. Нещодавнє опитування українців, яке було проведене групою "Рейтинг", показало, що "кращим президентом України за весь час незалежності", вони вважають Леоніда Кучму. Чи є несподіваним такий результат? На фоні зовсім недавньої ейфорії з приводу приходу до влади нинішнього глави держави, мабуть, так. На фоні фактично зроблених справ для держави Леоніда Кучми, мабуть, ні. Скоріш за все час, як неупереджений суддя, допомагає зрозуміти і оцінити досягнення людини, яка стояла у керма країни дві каденції, що само по собі вже багато говорить.

…Народився Леонід Кучма у селищі Чайкіне на Чернігівщині. У Дніпропетровському університеті отримав диплом інженера ракетної техніки. Розпочинав кар’єру на "Південмаші", де долучився до розробки кількох винаходів у ракетобудуванні, а також піднявся по партійній лінії до посади секретаря парткому. У ці роки Леонід Данилович став кандидатом технічних наук та отримав наукове звання професора. Серед інших колег його вирізняли наполегливість, сила волі, він ставив високі цілі і не боявся брати відповідальність. У 1986 році Л.Кучму, як успішного керівника і талановитого інженера, призначають генеральним директором гіганта машинобудування "Південмаш".1990-го року він був обраний народним депутатом України, а через два роки став прем’єр-міністром і пропрацював на цій посаді майже рік.

10 липня 1994 року Леонід Кучма з результатом 52,15% голосів виборців переміг у другому турі президентських виборів. Отримавши країну, в якій існуюча централізована економіка вже не працювала, а закони і правила нової, ринкової економіки ще не існували, новообраний президент зіштовхнувся з катастрофічною економічною ситуацією. Інфляція досягала сотні процентів, промисловість була паралізована, заборгованість по зарплаті у бюджетній сфері і державному секторі промисловості досягала 10-12 місяців. Населення було змушене торгувати на ринках, займатись "човниковою" комерцією в Польщі, Туреччині та інших країнах. В таких умовах спочатку через декрети, а потім через формування нової законодавчої бази, президент Леонід Кучма почав виводити країну з кризи. Масштаби здійснених ним перетворень - величезні. Починають потужно працювати лідери української промисловості - "Мотор Січ", "Турбоатом", "Новокраматорський машинобудівний завод" та інші. Добудовані і відкриті енергоблоки Запорізької і Хмельницької АЕС. Злітають в небо нові літаки "Антонов", розгортуються аерокосмічні програми, разом з американськими астронавтами стартує в космос Леонід Каденюк.

Розпочинається велика приватизація, яка дозволяє роздержавити значну частку економіки країни. Реформується аграрний сектор, завдяки чому колишні колгоспні землі було розпайовано між селянами. Відбувається грошова реформа і запроваджується національна валюта – гривня. Як наслідок, вже в 2000-2004 роках економіка України почала швидко відновлюватися і досягла високих показників. Приріст ВВП складав 10-12% на рік. Життя населення нарешті почало покращуватись і набуло стабільності.

Саме за часів президента Л.Кучми в країні відбулися такі доленосні події, як прийняття нової Конституції України, затвердження тексту державного гімну. Завдяки його зусиллям українська мова набула нарешті статусу державної. Багато уваги Леонід Данилович приділяв також розвитку освіти і науки, про що свідчатьУкази "Про державну підтримку наукових установ, що працюють над новітніми науково-технічними розробками", "Про День науки" та багато інших.

У зовнішній політиці президент Леонід Кучма послуговувався тактикою "багатовекторності", тобто досить успішно балансував між Сходом та Заходом. Свою стабільність і намагання підтримувати добросусідські відносини Україна показала, підписав низку важливих міжнародних угод і договорів. Це сприяло подальшому розвитку ефективного взаємовигідного співробітництва щодо широкого кола політичних, торгово-економічних і гуманітарних питань.

Успіхи Леоніда Кучми як політика і державотворця, дозволили йому в1999-му році вдруге виграти президентські вибори. Це ще раз підтвердило його визнання як ефективного керманича країни.

…Більше двадцяти п’яти років пройшло з того часу, як на українському владному Олімпі з’явилась непересічна постать Леоніда Кучми. Його президентство прийшлося на непрості роки, коли Україна стрімко вибудовувала свою ідентичність, стверджувалася у світі як новий повноправний член міжнародної спільноти. Та які б труднощі не стояли на шляху, країна відбулася! І успіхи у становленні молодої української держави назавжди увійшли в історію разом з лідером, ім’я якого – Леонід Кучма.

8 березня 1997 року під час першої урочистої церемонії вручення премії "Людина року-1996" Леонід Кучма був удостоєний високого титулу "Людина року" у номінації "Політичний, державний і громадський лідер року", що засвідчило його величезний внесок в розбудову незалежної України.

Наступного року Леонід Кучма отримав престижну статуетку "Людина року-1997" в номінації "Державний діяч року".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"