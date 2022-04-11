RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже чверть великих японських компаній покинули Росію: коли за ними підуть інші

Teikoku Databank (Фото: facebook.com/Teikoku)
Автор: Константин Широкун

Майже чверть великих японських компаній, що ведуть бізнес в Росії, вирішили припинити свої операції після вторгнення Москви в Україну. Очікується, що найближчим часом багато японських компаній покинуть російський ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

В опитуванні Teikoku Databank брало участь 168 великих японських фірм, провідних бізнесів в Росії. 37 компаній заявили, що припинили свою діяльність з 15 березня на тлі погіршення ситуації через збої в логістиці та ланцюжках постачання.

Двадцять вісім з 37 фірм були виробниками товарів. Згідно з опитуванням, жодна компанія до війни не планувала повністю йти з російського ринку. Більшість зі 168 японських підприємств знаходяться в підвішеному стані.

З одного боку, компанії хочуть уникнути репутаційних ризиків. Якщо вони продовжать роботу в країні, то такий крок інвесторами може бути розцінений як підтримка вторгнення. Якщо ж японські компанії покинуть російський ринок, то існує загроза націоналізації активів підприємств.

"Очікується, що число фірм, що припиняють свою діяльність в Росії, зросте в найближчі тижні, особливо після публікації випадків військових злочинів в Україні", - повідомляється у звіті Teikoku Databank.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія